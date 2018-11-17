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Sakarya'da 39,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı!

Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

17 Kasım 2018 Cumartesi 22:54
Sakarya'da 39,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı!

Sakarya'da, 39 kilo 490 gram eroinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda F.T'nin (34) kullandığı kalas yüklü tırı Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde durdurdu.

Tırda yapılan aramada, valizlere doldurulmuş 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 avro ve 970 liraya da el konuldu.

F.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 22:54
  1. Sakarya
  2. Anadolu Otoyolu
  3. uyuşturucu operasyonu

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