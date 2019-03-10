0553 313 94 23

39 yılın ardından doğum gününde emekli oldu

Ahmet Sezer Ortaokulu Müdürü Celal Songur, eğitim ve öğretim hayatına adadığı 39 yılın ardından doğum gününde emekliliğe ayrıldı.

10 Mart 2019 Pazar 10:05
39 yılın ardından doğum gününde emekli oldu

Ahmet Sezer Ortaokulu Müdürü Celal Songur, eğitim ve öğretim hayatına adadığı 39 yılın ardından doğum gününde emekliliğe ayrıldı.

 

Veda programına katılanlara seslenen Celal Songur, “39 yılını verdiğim milli eğitim camiasının bir ferdi olmaktan gurur duyduğum, çalışmaktan mutlu olduğum, çok sevdiğim öğretmenlik ve idarecilik görevimden 65 yaşımı doldurduğum için yaş haddinden emekli oldum. 30 Eylül 2011 yılında başladığım Ahmet Sezer Ortaokulu Okul Müdürlüğü’ne de veda ediyorum. Birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde yaptığımız çalışmalar ve işbirliğimiz neticesinde, ortaya koyduğumuz ürünler dikkate alındığında, hep birlikte güzel bir süreci tamamladığımızı düşünüyorum. Bu kadar yıl birlikte çalışmış olmanın doğurduğu haklar, mutlaka birbirimizin üzerinde mevcuttur. Haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Ben hakkımı helal ediyorum" dedi.



“Sizden öğreneceğimiz çok şey var"

 

Celal Songur’dan sonra söz alarak duygularını aktaran matematik öğretmeni Sinem Ünal ise "Birlikte çalıştığımız 7 yıl içerisinde her yönüyle örnek aldığım müdürüm, son güne kadar sizden o kadar çok şey öğrendim ki. Son gün öğrencileri toplayıp, ayrı bir konuşma yapma inceliğini göstermeniz de ‘Sizden öğreneceğim daha çok şey varmış’ dedirtti bana. Bizim için çok hüzünlü bir gündü gerçekten ama ne mutlu ki böyle bir kalabalıkla ve böyle olumlu duygularla uğurlandınız. Bu karışık duygularla doğum gününüzü kutluyor, Feriha hocamla birlikte nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu seneler diliyorum. Her şeyin en güzeline layıksınız” ifadelerini kullandı.

 

Türkçe öğretmeni Emel Fidan da, "İnsanlığı başta olmak üzere; çalışkanlığını, iş disiplinini, insanlara ve çocuklara bakış açısını, eğitime verdiği değer ve önemi, daha saymakla bitiremeyeceğim tüm erdemlerini Ahmet Sezer Ortaokulu kapısından girdiğim ilk günden beri hissettiğim, örnek aldığım Celal Songur, iyi ki doğmuşsunuz. Her zaman bende özel bir yeri olan değerli eşiniz Feriha hocamla birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, upuzun yıllar diliyor, ellerinizden öpüyorum" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne ve yavru köpeklere polis şefkati
    1. Anne ve yavru köpeklere polis şefkati
    2. Müslüman vatandaşa saldıran İngiliz..
    3. Bozyazı’da Yıldız Kızlar Voleybol..
    4. AB’den ABD vatandaşlarına vize..
    5. Avcıların yaraladığı kızıl şahine..
    6. Burak Pehlivan: Zillet hurafe, Cumhur..
    7. Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü..
    8. Sahte pasaport temin eden 3 İranlı..
    9. Tunceli’de,Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi
    10. Kürek: Büyükler ve Deniz Küreği..
    11. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun..
    12. Baranok: Yeni Motorlu Sanayi esnafımız..
    13. MTSO’dan iş dünyasına ‘Tarihi..
    14. Galatasaray ile Antalyaspor'un 46...
    15. Doğaya uygun kuş evleri..
    16. Voleybolda baraj etabı programı belli..
    17. 39 yılın ardından doğum gününde emekli..
    18. Aman dikkat! Oyun bağımlılığı..
    19. Magandanın tüfeğinden çıkan saçmalar..
    20. Mesut Yılmaz'ın ciğerinde tümör tespit..
    21. "Bayrampaşa teknoloji üssü olacak"
    22. Balıklara yuva olacak airbus Edirne'ye..
    23. Görme engelli şampiyondan yeni..
    24. Karaisalıspor şampiyon
    25. Başkan Bakıcı asker mevlidine katıldı
    26. 4 Eylül Mahalle Konağının temeli..
    27. Kadınlar Günü’ne özel konser
    28. Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı
    29. Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu yarı..
    30. Trabzon’da patlama! Ortalık savaş..
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!
    Kadına özgürlük diye buluştular, Ezan'a hakaret ettiler!