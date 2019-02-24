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39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ödül töreni

- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu:"Trabzon, insan sevgisinin ve medeniyetin şehridir. Bugün şehrimizde icra edilen büyük spor organizasyonu, bunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir"

24 Şubat 2019 Pazar 17:33
39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ödül töreni


TRABZON (AA) - Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bir spor şehri olduklarını kaydetti.

Gümrükçüoğlu, Trabzon'un kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen yarışmanın 39 yıldır devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 11.5 kilometre Koşusu ve Halk Koşusu'nu hep birlikte yaşadık. Bu önemli spor organizasyonumuza yurt içi ve yurt dışından katılım gösteren lisanslı sporcularımızdan spor sevdalılarına kadar herkese teşekkür ediyorum. Trabzon, birlik ve beraberliğin, barış ve kardeşliğin şehridir. Trabzon, insan sevgisinin ve medeniyetin şehridir. Bugün şehrimizde icra edilen büyük spor organizasyonu, bunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir."

Törende, dereceye giren sporculara kupa ve para ödülleri Gümrükçüoğlu tarafından verildi.

İstanbul'dan gelerek halk koşusuna katılan 85 yaşındaki Sakin Dündar, katılımcılardan ilgi gördü.

Öte yandan, Trabzonspor'un takım kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin, yarı maratonda 1.41.06'lık derecesiyle kadınlar kategorisinde 7. olduğu duyuruldu.

39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, Halk Koşusu ve 11.5 Kilometre Koşusu'nda dereceye giren sporculara, toplamda 75 bin lira para ödülü dağıtıldı.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:33
  1. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu
  2. Trabzon
  3. Trabzon büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu

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