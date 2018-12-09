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39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi sona erdi

Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri, 2025'e kadar ekonomik birliğin sağlanması için ortak Körfez pazarının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve Birleşik Körfez askeri komutasının hayata geçirilmesi için gerekli prosedürlerin hızla tamamlanmasını istedi

09 Aralık 2018 Pazar 22:03
39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi sona erdi

RİYAD (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri, 2025'e kadar ekonomik birliğin sağlanması için ortak Körfez pazarının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve Birleşik Körfez askeri komutasının hayata geçirilmesi için gerekli prosedürlerin hızla tamamlanmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 39. KİK Zirvesi sona erdi.

Genel Sekreter Abdullatif ez-Zeyani tarafından okunan kapanış bildirgesine göre, üye ülkeler KİK'e bağlılıklarını vurguladı.

Bildirgede bölgedeki sorunlarla mücadelede KİK'in önemi, gücü ve üyelerinin birlik konusundaki isteğinin altı çizildi.

Bildirgede, üye ülkeler arasındaki entegrasyon için gerekli icraatları kapsayan bir yol haritası çizilmesi ve 2025'e kadar ekonomik birliğin sağlanması için ortak Körfez pazarının önündeki tüm engellerin kaldırılması çağrısı yapıldı. Ayrıca Birleşik Körfez askeri komutasının hayata geçirilmesi için gerekli prosedürlerin hızla tamamlanması istendi.

Radikalizmle mücadele, hukukun üstünlüğüne bağlı kalma ve KİK'in uluslararası ortaklarıyla terörle mücadele konusunda çalışması talep edilen bildirgede, bölgesel ve uluslararası çatışmalardan uzak kalmak için üye ülkelerin ortak dış politika belirlemesinin çok önemli olduğu kaydedildi.

Bildirgede, Filistin davasına ve Yemen'e desteğin ve dost devletlere yardımların süreceği vurgulandı.

Gelecek zirveye Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkanlık edeceği öğrenildi.

Zirveye liderler düzeyinde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife katılmıştı. Katar, BAE ve Umman'dan liderler düzeyinde katılım olmamıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye resmi davet gönderdi ancak Al Sani zirvede yer almadı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:03
  1. KİK
  2. Körfez Zirvesi
  3. Riyad

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