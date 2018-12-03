39. KİK Zirvesi pazar günü Suudi Arabistan'da yapılacak

MANAMA (AA) - 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin pazar günü Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşeceği açıklandı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz 9 Aralık Pazar günü ülkesinde yapılacak 39. KİK Zirvesi'ne katılması için Bahreyn Kralı Hamed bin İsa'ya resmi davetiye gönderdi.

Davetiyenin KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani tarafından Safariye Sarayı'nda Bahreyn Kralı'na bizzat sunulduğu ifade edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid el-Cerallah da dün yaptığı basın açıklamasında, KİK Zirvesi için davetiyelerin dağıtıldığını belirterek Suudi Arabistan'da düzenlenecek bu yılki zirveye üst düzey katılım beklediklerini ifade etmişti.

Zirve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Körfez krizi ve Katar'ın bugün yaptığı Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı gölgesinde yapılacak.

- 38'inci zirveye sadece iki lider katılmıştı

Körfez ülkeleri arasında Haziran 2017'de patlak veren krizden 6 ay sonra Kuveyt'te düzenlenen 38. KİK Zirvesi, kurulduğu 1981'den bu yana gerçekleşen "temsil düzeyi en düşük zirve" özelliğini taşımıştı.

Söz konusu zirvede devlet başkanı olarak sadece Kuveyt Emiri Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yer alırken, Umman'ı ise Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said temsil etmişti.

Umman Sultanı Kabus bin Said 2011'den bu yana KİK zirvelerine katılmadığı için söz konusu durum Umman açısından olağan kabul ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn'den de zirveye devlet başkanı düzeyinde katılım gerçekleşmemişti.

Körfez'de patlak veren krizin gölgesinde gerçekleşen toplantıda Suudi Arabistan'ı Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Bahreyn'i Başbakan Yardımcısı Muhammed bin Mübarek Al Halife, BAE'yi ise Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş temsil etmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.