SAMSUN (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5777 iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak, 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz. Hali hazırda uyguladığımız istihdam politikaları ile bugüne kadar 384 bin 247 engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık." dedi.

Bakan Selçuk, Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda şehit yakınları, gaziler ve engellilere hitaben yaptığı konuşmada, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını hem şehit ailesinin hem de anne-baba veya kardeşlerinden birinin yararlanması için ikiye çıkardıklarını belirtti.

İstihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladıklarını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık. Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Artık, hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. 2002 yılına kadar sadece 6315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, 2002’den bugüne yaklaşık 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. Samsun’da bugün yaklaşık 450 şehit yakını, gazi ve gazi yakını, vazife malulü ve vazife malulü yakınını kamu kurumlarımızda istihdam ediyoruz. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık. Samsun'daki 3 bini aşkın kişi ücretsiz seyahat kartını ulaşımında rahatlıkla kullanıyor. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz."

Selçuk, engelliler ile ailelerini sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleriyle buluşturup desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Bunun için pozitif ayrımcılık dahil bin 500 maddelik Engelliler Hukuku'nu oluşturarak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaptık. Engellilerimizin ailesinin yanında bakımını destekleyen programlarımızı 2007'den beri uyguluyoruz. Evde bakım yardımı kapsamında 2018’de yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için ödeme yaptık. Sadece Samsun'da 10 bin engelli ve yaşlı vatandaşımıza 140 milyon lira evde bakım desteği verdik. İstiyoruz ki evde ailelerinin yanında yaşasınlar. Engelli kardeşlerimizin ailesi yanında bakımını sağlamak önceliğimiz olsa da kuruluşlarımızla bakım hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakımevlerinin arasında umutevlerinin yanı sıra resmi ile özel bakım ve rehabilitasyon merkezleri bulunduğuna işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Samsun'da toplam 13 bakım kuruluşunda yaklaşık 800 engelli vatandaşımıza bakım hizmeti veriyoruz. Evde bakımını desteklediğimiz engellilerimizin aileleri biliyoruz ki zaman zaman sağlık, seyahat gibi durumlarda zorluk yaşıyor. Vatandaşlarımız, engelli yakınlarını gönül rahatlığıyla bizlere, bakım hizmeti sunduğumuz kuruluşlara yıl içinde 30 güne kadar emanet edebiliyor. Bu hizmetimizden yararlanan ailelerimizin umre, hac gibi daha uzun süreli seyahatlerinde sıkıntı yaşamamaları için bu süreyi 45 güne çıkarıyoruz. Buradan bir başka müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İlimizde 1’i Havza’da, diğer 2’si merkezde bulunan 3 engelli bakım merkezinde yakın zamanda gündüz hizmet vermeye de başlayacağız."

Kamudaki engelli istihdamının arttığına değinen Bakan Selçuk, "2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken bugün bu rakamı 10 kat artırarak, 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz. Hali hazırda uyguladığımız istihdam politikaları ile bugüne kadar 384 bin 247 engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık." bilgisini paylaştı.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da hazır bulundu.