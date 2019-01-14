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Firari 38 yıl sonra yakalanıp ülkesine götürüldü

İtalya'da 1972-1980 yıllarında işlediği cinayet ve yasadışı ülkelere üye olmak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Komünizm İçin Silahlı Proleterler üyesi Cesare Battisti 38 yıl sonra İtalya'ya getirildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:56
Firari 38 yıl sonra yakalanıp ülkesine götürüldü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yakalanan 64 yaşındaki Battisti, hemen çıkarılan iade kararıyla Interpol görevlileri eşliğinde özel bir uçakla Roma'daki Ciampino Havalimanı'na getirildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Adalet Bakanı Alfonso Bonafede de bizzat havalimanına gelerek, Battisti'nin getirilişini izledi.

Battisti'nin Roma'ya getirilişi, polis eşliğinde uçaktan indirilmesi ve güvenli alana götürülmesi havalimanında bekleyen çok sayıda basın mensubu tarafından herhangi bir engel konulmadan görüntülendi.

'İtalya'nın bayram etmesi gerektiğini düşünüyorum'

Battisti'nin havalimanından Roma'daki Rebibbia Cezaevi'ne götürüldüğü bilgisi verildi. İtalyan haber ajansı ANSA da genelde teröristlerin bulunduğu Rebibbia Cezaevi'nde tek kişilik odaya konulacak Battisti'nin 6 ay süreyle tüm dış görüşmelere yasaklı olacağını yazdı.

Bu arada aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Salvini basına yaptığı açıklamada, "Çok geç olsa da bugün İtalya'nın bayram etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bugünün adalet, onur ve sağduyu adına önemli bir gün olduğunu vurgulayan Salvini, Battisti'nin iadesiyle İtalya'nın uluslararası alanda "saygınlığını yeniden kazandığını" savundu.

Salvini ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günaydın arkadaşlar, Cesare Battisti komünist katil 11.30'da İtalya'ya geliyor. Tam zamanında havalimanında olacağım. Bugün, bu suçlunun kurbanlarının anısına, onların aileleri ve tüm İtalyanlar için bir adalet günü." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Alfonso Bonafede de gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün, tüm dünyaya İtalyan adaletinden kimsenin kaçamadığını söylüyoruz." diye konuştu. Battisti'nin Roma'ya getirilişini "tarihi bir sonuç" olarak nitelendiren Bonafede, "Bugün, İtalya'nın başı dik duruyor. Çok ciddi suçlar işlemiş, çok fazla kişiyi öldürmüş ve kaçışıyla ülkemizi küçük düşüren bir katilden konuşuyoruz. Yargı süreci tamamlandıktan sonra ömür boyu hapis cezasını çekecek." dedi.

İtalya'da ikisi güvenlik görevlisi dört kişiyi öldürmekle suçlanan Battisti hakkında 1991'de Yüksek Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanmış ömür boyu hapis cezası bulunuyor. Battisti, hakkındaki suçlamaları ve gıyabında alınan bu mahkeme kararını kabul etmiyor.

Battisti 1981'de İtalya'nın başkenti Roma'nın güneyindeki Frosinone kentindeki cezaevinden kaçarak, Meksika'ya gitmiş, burada yaklaşık 10 yıl yaşadıktan sonra Fransa'ya gelmişti. 2004'e kadar Fransa'da kalan Battisti daha sonra Brezilya'ya kaçmıştı.

PAC üyesi militan Battisti, İtalya'dan kaçtıktan sonra yaşadığı ülkelerde siyasi sığınma veya benzeri siyasi koruma hakları almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:56
  1. italya
  2. Cesare Battisti
  3. İçişleri Bakanı Salvini

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