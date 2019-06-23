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38 yaşında kalp krizine yenik düştü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 38 yaşındaki bedensel engelli vatandaş geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

23 Haziran 2019 Pazar 10:58
38 yaşında kalp krizine yenik düştü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 38 yaşındaki bedensel engelli vatandaş geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.


Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki İbrahim Kaya yaşadığı Bağlar Mahallesi Yıldıztepe Caddesi’ndeki evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kaya, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim Kaya’nın ölümü sevenlerini üzdü. Kaya’nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Serdivan Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:58
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