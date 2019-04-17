38. İstanbul Film Festivali'nin ödül töreni yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 38. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 52 film filmin yarıştığı festivalin ödül töreni Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan festival direktörü Kerem Ayan, çok güzel bir festival geçirdiklerini belirterek, "Gerçekten geçen senenin üstünde bir seyircimiz var, çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Seyircilerin de bilet alarak festivale destek olduklarını anımsatan Ayan, "Oldukça zor gelen bir yıldı ama öyle zor geçmedi, çok iyi geçti." şeklinde konuştu.

Ayan, festivalde emeği geçenlere ve jüriye teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.





- Uluslararası Yarışma Ödülleri

Başkanlığını yönetmen Lynne Ramsay'in üstlendiği uluslararası yarışma jürisinde Kanadalı yönetmen Philippe Lesage, oyuncu Damla Sönmez, İrlandalı oyuncu Moe Dunford ve Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi direktörü Matthijs Wouter Knol yer aldı.

Altın Lale Ödülünü Bora Kim'in yönettiği Sinekkuşu adlı filmi kazandı. Jüri başkanı Lynne Ramsay'in açıkladığı ödülü Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah takdim etti.

Uluslararası Yarışma'da Jüri Özel Ödülü, Suhaib Gasmelbari'ın yönettiği Ağaçlardan Bahsetmek'e verildi. Ödülü jüri üyelerinden Damla Sönmez takdim etti.





- Ulusal Yarışma Ödülleri

Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü'nü, yapımı 2018-2019 sezonunda tamamlanan 9 film arasından seçilen Emin Alper’in yönettiği Kız Kardeşler kazandı. Ödülü jüri başkanı yönetmen Ümit Ünal takdim etti.

Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü'nü Yuva ile kazanan Emre Yeksan'ın ödülü, yönetmen Philippe Lesage tarafından takdim edildi.

En İyi Yönetmen ödülü, Kız Kardeşler filmiyle Emin Alper'e verilirken, Barış Atay'ın yönettiği Aden filmine de Mansiyon verildi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Kız Kardeşler filmindeki rolleriyle kazanan Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir, ödülü oyuncu Alican Yücesoy'dan aldı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Yuva filmindeki rolüyle Kutay Sandıkçı kazandı. Ödülü oyuncu Derya Alabora takdim etti.

En İyi Senaryo Ödülünü Görülmüştür filmiyle kazanan Serhat Karaaslan ödülünü yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu'dan aldı.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülünü Yuva filmiyle Jakub Giza, En İyi Kurgu Ödülünü Görülmüştür filmiyle Ali Aga, En İyi Özgün Müzik Ödülünü ise Kız Kardeşler filmiyle Giorgos ve Nikos Papaioannou aldı.

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kısa Film Ödülünü Gökalp Gönen'in Avarya adlı filmi kazandı.

Festivalin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması'nda yarışan 11 film arasından Rena Lusin Bitmez'in yönettiği Tanrı Göçmen Çocukları Sever Mi Anne? filmine ödül verildi. Ayrıca Aylin Kuryel ve Fırat Yücel'in yönettiği Baştan Başa filmine de Mansiyon verildi.

Sinemada İnsan Hakları Yarışması'nda Barbara Miller'ın Dişil Haz filmine Mansiyon takdim edildi.

Festivalde ayrıca 2013 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü Nebula filminin yönetmeni Tarık Aktaş kazandı.

FIPRESCI Ödüllerini, uluslararası yarışmada Suhaib Gasmelbari'ın yönettiği Ağaçlardan Bahsetmek, ulusal yarışmada Emin Alper'in yönettiği Kız Kardeşler, ulusal kısa yarışmada ise Deniz Telek'in yönettiği Gümüş filmi kazandı.