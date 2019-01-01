379 lira taksitle! TOKİ’den ucuz ev kampanyası

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 15 ayrı adreste 379 liradan başlayan taksitlerle ucuz konut kampanyası başlattı. Fırsat kampanyası 493 konutu kapsıyor.

İnternet sitesinde paylaşılan kampanyanın detayları ise şöyle:

Balıkesir Sındırgı: 101 konut

TOKİ Balıkesir Sındırgı 2. Etap projesinde yer alan 101 adet 3+1 tipi konut için 20 bin 259 lira peşinat talep edilirken, aylık ödeme tutarı 980,62 lira olarak açıklandı. Konutların toplam değeri ise fiyatları 202 bin 595lira ile 220 bin 640 lira arasında değişiyor.

Balıkesir Sındırgı: 3 konut

TOKİ Balıkesir Sındırgı alt gelir grubunda 3 adet konut bulunuyor. Projedeki konutların satış bedelleri 141 bin 386 lira ile 153 bin 426 lira arasında değişiyor. En düşük peşinat tutarı ise 16 bin 966 lira olup aylık taksit 471,29 liradan başlıyor.

Bursa İznik: 8 konut

2+1 tipi dairelerin yer aldığı İznik TOKİ’de konutlarında fiyatlar 177 bin 567 lira ile 264 bin 938 lira arasında değişiyor. Projeden 17 bin 756 lira peşinat ve bin 109 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

Denizli Baklan: 5 konut

Denizli Baklan alt gelir grubu projesinde yer alan 2+1 tipi daireler 112 bin 963 lira ile 134 bin 543 lira arasında değişiyor. En düşük peşinat tutarı 13 bin 555 lira olurken, en düşük aylık taksit tutarı ise 552,27 lira şeklinde belirlendi.

Denizli Acıpayam: 170 konut

Peşinatlar 21 bin 509 liradan başlıyor, 51 bin 392 liradan kadar yükseliyor. Konut fiyatlarının 215 bin 99 lira başladığı proje için aylık taksit bedelleri 956 lira ile 1.927 lira arasında değişiyor.

Denizli Honaz: 23 konut

Konut fiyatlarının 125 bin 970 lira ile 150 bin 414 lira arasında değiştiği projede alt gelir grubu için ayrılmış 23 adet 2+1 tipi konut yer alıyor. 15 bin 116 lira peşinat ve aylık 419,90 lira taksit bedeliyle konut sahibi olmak mümkün.

Denizli Honaz: 54 konut

Orta gelir grubuna ayrılan 54 adet 3+1 tipi konut için en düşük konut tutarı 183 bin 836 lira, en yüksek konut tutarı 220 bin 948 lira olarak belirlendi. Proje için en düşük peşinat bedeli 18 bin 383 lira, en düşük aylık taksit bedeli ise 817 lira olarak açıklandı.

Denizli Sarayköy: 6 konut

Projede yer alan 3+1 tipi 6 adet konut için belirlenen en düşük bedel 159 bin 828 lira, en yüksek bedel ise 219 bin 730 lira oldu. Peşinat ise 15 bin 982 liradan başlayıp 43 bin 946 liraya kadar çıkıyor. Aylık taksit bedelleri ise 710,35 lira olarak açıklandı.

Denizli Çivril: 16 konut

Projede 16 adet 3+1 tipi konut bulunuyor. Fiyatlar ise 148 bin 998 lira ile 217 bin 218 lira arasında değişiyor. En düşük peşinat tutarının 14 bin 899 lira, en yüksek peşinat tutarının 43 bin 443 lira olduğu projeden aylık 662,21 lira taksitle konut sahibi olmak mümkün.

Düzce Şekerpınar: 10 konut

2+1 tipi konutların yer aldığı TOKİ Düzce Şekerpınar projesinde fiyatlar 125 bin 164 lira ile 159 bin 288 lira arasında değişiyor. En düşük peşinat bedelinin 15 bin 19 lira, en düşük aylık taksit bedelinin ise 417,21 lira olduğu projede satışlar hafta içinde başladı.

Manisa Gördes: 2 konut

Projede yer alan 2+1 tipi iki adet konut 113 bin 659 ile 126 bin 586 liradan satılıyor. 13 bin 639 lira peşinatla konut sahibi olunabilen projede en düşük aylık taksit bedeli ise 378,86 lira olarak açıklandı.

Samsun Canik: 3 konut

Projede yer alan konutların fiyatları 233 bin 373 TL ile 254 bin 173 lira arasında değişiyor. Peşinat tutarlarının 35 bin 6 liradan başladığı TOKİ Canik projesinde 3+1 tipi konutlar bulunuyor. Proje için ödenecek aylık taksit bedelleri 972,39 liradan başlayıp bin 836 liraya kadar yükseliyor.

Zonguldak Çaydeğirmeni: 89 konut

Konutların fiyatları 132 bin 463 lira ile 163 bin 877 lira arasında değişiyor. En düşük peşinat bedelinin 15 bin 895 lira, en yüksek peşinat bedelinin ise 32 bin 775 lira olduğu projeden aylık 441,55 lira taksitle konut sahibi olmak mümkün.

Zonguldak Devrek: 3 konut

3+1 tipi iki adet konut, 204 bin 5 ve 207 bin 400 liradan satışa sunuldu. Projeden 20 bin 400 lira peşinat ve aylık bin 275 lira taksitle konut sahibi olmak mümkün. Aynı projede yer alan 2+1 tipi alt gelir grubuna ait daire ise 120 bin 394 liradan satışa sunuldu.