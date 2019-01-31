



İSTANBUL (AA) - Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası, yarın başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, 3 Şubat Pazar günü sona erecek.

Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Finlandiya, Filistin, Moldova ve Belarus'tan 200'e yakın sporcu katılacak.

Turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları yapılacak. İkinci gün elemelerinin ardından açılış seremonisi gerçekleştirilecek. Seremoniden sonra 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloda repesaj ve madalya maçları yapılacak.

Organizasyonun son günü ise repesaj maçları ile başlarken, 60, 67, 77, 87 ve 130 kiloda final ve üçüncülük maçlarıyla şampiyona sona erecek.





- Aydın: "Tüm ülkeler bu turnuvaya büyük önem veriyor"





Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yılın en önemli turnuvalarından birini gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güreş adına 2019 yılı çok büyük önem taşıyor. Bizler de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayı içinde serbest, grekoromen ve kadınlarda Türkiye Şampiyonalarını yaptık. Şimdi de ülkemizde 2019 yılının en önemli turnuvalarından biri olan Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nı düzenliyoruz. Tüm ülkeler bu turnuvaya büyük önem veriyor. Zira Avrupa Şampiyonası öncesinde takımlar son durumlarını bu turnuvada görme şansını elde edecekler. Turnuvamıza katılan tüm sporculara, antrenörlere, hakemlere ve emeği geçen herkese başarılar diliyorum. Onları güzel şehrimiz İstanbul'da en güzel şekilde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu da belirtmek istiyorum."

Aydın, 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na az bir zaman kaldığına dikkati çekerek, "Artık olimpiyatlarla yatıp olimpiyatlarla kalkıyoruz. Güreş branşı, Türk sporunun her zaman lokomotifi olmuştur. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten gelmişti. 2020 yılında da bu başarımızı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Öncelikle Avrupa Şampiyonası'ndan iyi bir sonuçla dönüp ardından da Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nın çok önemli olduğunu aktaran Aydın, şunları ifade etti:

"2019 Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası var. Burada ilk 6'ya giren sporcular vize alacak. Güreşçilerimizin vizelerini 1 yıl önceden almaları büyük bir avantaj. Hedefimiz kotaları bu yıl alıp 2020'de dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak. Ardından da bu başarılı kadroyla Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye dikip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz."