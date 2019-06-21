37 torbacı gözaltına alındı Adana’da şafak vakti ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 37 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adana’da şafak vakti ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 37 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kararla Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 749 hap, 100.6 gram bonzai, 1.90 gram eroin, 3.1 gram toz esrar, 104.05 gram baskı esrar, 153 gram esrar, 10.47 gram skunk, 12 regapen hap ve 48 ecstasy hap, 1 av tüfeği ile 27 adet fişek ele geçirildi.

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