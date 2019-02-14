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37 işçi alımı için son başvuru 15 Şubat

Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 37 kişilik işçi alımı için başvurular 15 Şubat 2019 günü sona erecek.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:49
37 işçi alımı için son başvuru 15 Şubat

Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 37 kişilik işçi alımı için başvurular 15 Şubat 2019 günü sona erecek.


Gençlik ve Spor BakanlığıZonguldak İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 37 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. 11 Şubat 2019 günü başlayan başvuru süreci 15 Şubat 2019 günü sona erecek. En az ilkokul mezunu 3 engelli, En az ilkokulmezunu 1 temizlik görevlisi, En az ilkokul mezunu 2 cankurtaran, En az lise mezunu 1 otobüs kaptanı (şoför), En azlise mezunu 1 elektrikçi, En az lise mezunu 4 güvenlik görevlisi, En az lise mezunu 1 havuz suyu operatörü, En az lise mezunu 2 ısıtma ve sıhhi tesisatçısı, En az 4 yıllık üniversite mezunu 10 Gençlik lideri, En az 2 yıllık üniversitelerin ilgili bölümünden mezun Bilgisayar donanım Teknikeri, En az 2 yıllık üniversite mezunu 12 Gençlik lideri alınacak.


Gençlik liderleri dışındaki alımlar için noter huzurunda kura çekilecek. Kur’adan çıkan asıl adaylar ileri ki tarihte sözlü sınava tabi tutulacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:49
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