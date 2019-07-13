36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayar son yolculuğuna uğurlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar’ın cenaze törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene eski Genelkurmay BaşkanlarıOrgeneral Necdet Üruğ, Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski Kuvvet Komutanları ile emekli Orgeneral ve Oramiraller de katıldı.

Devam eden rahatsızlığının ardından hayatını kaybeden 36’ncı Kara Kuvvetleri Komutanı Bayar için ilk tören 1’inci Ordu Komutanlığı Karargahı’nda düzenlendi. Saygı duruşunun ardından Orgeneral Bayar’ın özgeçmişi okundu.

Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, mümtaz bir asker ve değerli bir komutanının ebediyete uğurlandığını aktardı. Orgeneral Bayar’ın 47 yıl boyunca büyük bir gurur ve şerefle taşıdığı üniformasıyla Kara Kuvvetlerinin hemen hemen her kademesinde başarıyla görev yaptığını anlatan Dündar, “Komutanımız görevde bulunduğu sürece çeşitli kıta ve karargahlarda ülkemize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli hizmetlerde bulunmuş, Kara Kuvvetlerinin her bakımdan gelişmesi için özveriyle çalışmış, kendisi gibi seçkin komutanlar yetiştirmiştir” şeklinde konuştu.

Orgeneral Bayar’ın kalplerde derin izler bıraktığını söyleyen Orgeneral Dündar, "Komutanımıza Kara Kuvvetleri Komutanlığının bugünkü seviyesine getirilmesine yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Orgeneral Bayar’ın naaşı, Selimiye Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.