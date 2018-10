3600 günden emekli olunur mu? 3600 günden emeklilik şartları

Yıllarca çalışıp emekli olmak hayali kuran vatandaşlar emekli olmak için kaç gün prim ödemesi gerekiyor sorusunun cevabını merak ediyor. Türkiye gündemini meşgul eden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 15 yıl sigortalı olup da 3600 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilecekler mi? 3600 gün primle kimler emekli olabilir? İşte ne zaman emekli olabilirim? Sorusunun cevabı haberimizde.

SSK’lı olarak işe başlayıp yıllarca çalışanlar her ay düzenli ve garanti gelir sağladığı için emekliliği iple çekiyor. Çalışanlar emeklilikte her ne kadar maaşlar düşük olsa da işsiz kalma korkusu daha ağır bastığından bir an önce emekli olmayı tercih ediyor. 2002’den önce kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olan, 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve adına en az 3600 gün prim ödenmiş olan ssk sigortalıları emekli olabiliyordu. Ancak, 2002’de emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı ve 15 yıl 3600 günle emekli olma şartı 25 yıl 4500 gün olarak yeniden belirlendi. Fakat kazanılmış hakların korunması için düzenlemeye geçici bir madde eklendi. SSK’lıların 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı ile emeklilik işlemleri halen bu geçici maddeye istinaden yapılıyor. Yalnız bu kazanılmış hak sadece 8 Eylül 1999’dan önce işe girmiş SSK’lılar için geçerli. 8 Eylül 1999 tarihi veya sonrasında işe girmiş olanlar bu haktan yararlanamıyor.

Kadınlar ne zaman emekli olur?

-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

- En az 3600 gün prim ödemiş olmak

Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

- 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabilir.

Erkekler ne zaman emekli olur?

En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

- En az 3600 gün prim ödemiş olmak

Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

- 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında emekli olabilir.