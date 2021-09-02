3600 ek göstergeye kimlere var? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum son dakika haberi

3600 ek gösterge verildi mi? 3600 ek gösterge son durum ne? 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin zam oranları belli olduğu toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusunda da anlaşma sağlandı. Peki 3600 Ek Gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge nedir, 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte 3600 ek gösterge detayları.

3600 ek gösterge son durum nedir?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." şeklinde konuştu. Bakan Bilgin "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlar hazırladılar." ifadelerini kullandı. Sabah’ın haberine göre, Merakla beklenen 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girerek yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak.

3600 ek gösterge artışından kimler yararlanacak?

Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artarak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.

3600 ek gösterge hangi meslek gruplarını kapsayacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek gösterge düzenlemesinin dört meslek grubuyla sınırlı kalıp kalmayacağı konusunda ise "Kapsam daralmasını uygun bulmayız. Başından beri meslek gruplarının genişletilmesi yönündeydi talebimiz. Son aşamada geniş bir konsept baz alındı. Kimsenin 'içinde ben yokum diyeceği' bir durum söz konusu olmadı. Yaşama geçtiğinde emekli ikramiyelerinde 30 bin liranın üzerinde yükselme olacak. Memur maaşlarında da artış yaşanacak" değerlendirmesini yaptı.

3600 ek gösterge artışı hangi meslek gruplarını kapsayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikaların yer yer aldığı çalışma grubunca yasal çerçeveye dönüştürülecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Yeni çalışma ile müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergenin 3600'e çıkarılması memurların emekli aylıklarının ve ikramiyelerinin artması anlamına geliyor.