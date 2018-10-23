3600 ek gösterge üzerine

NİZAMETTİN BEKAR

Biz memurlar ek gösterge üzerinden maaşlarımızı almaktayız. Ek göstergeler arttıkça maaşlarımızda artmaktadır.

"Ülkenin can simidi"

Öğretmen, Polislerimiz ve hemşirelerimizin özlüklerini arttırma adına Reisimiz Recep Tayyip ERDOĞAN maaşlarımızda ek gösterge oranının 3600 yapacakları sözünü verdi. İş artık bitmiştir. Hükümetimiz 3600 ek gösterge çalışmalarını yaparak bizleri sevindirecektir.

Bu üç meslek grubu yani Öğretmenlik, Polislik ve hemşirelik görev itibariyle zor mesleklerdendir. Her üçünde de yıpranma durumu çok üst seviyelerdedir. Özellikle Öğretmenlik ve Polislik görev alanları itibariyle ülkenin can simididirler.

Ben acizane Öğretmen olmam hasebiyle biz Öğretmenlerin özlük haklarının düzeltilmesi Öğretmenlerimizin daha derse girerken kafalarının rahat olmasını sağlayacaktır. Bundan dolayı gelişmiş ülkelerde adamlar Öğretmenlerine en üst seviyede maaş vermektedirler. Avrupa’da ve diğer gelişmiş ülkelerde adamlar Öğretmenlerine beş bin euro vermektedirler. Bizlerde ise bu son skandal yabancı paranın değerlenmesinden sonra altı yüz dolar civarında aylık maaş almaktayız. Bu rakam son derece az durmaktadır.

Öğretmenlerimizin ek derslerinde de bir artış yapılmalıdır. Maaşlarında da gözle görülen bir artış yapılması Öğretmenlerimizin kafalarının rahat olmasını ve onlardan alınacak verimin artmasında önemli bir etken olacaktır. Özelikle eşi çalışmayan Öğretmenlere ve memurlara artı bir maaş artımı yapılması adalete daha uygun olacağını düşünmekteyim. Ek ders ücretleri son derece az görünmektedir. Çalışan Öğretmenlerimizin emeğini almalarını sağlamak sosyal devlet olmamızın en önemli göstergesidir.

"İşsizliğe ilaç olacak"

3600 ek göstergenin verilmesi emekliliği gelmiş ve bu ek gösterge 3600 olmasını isteyen Öğretmenlerimizin de emekli olmasını kolaylaştıracaktır. Emekli olacak Öğretmenlerimizin rakamı elli bin civarında olduğu beklenmektedir. Aynı durum Polislerimizde ve Hemşirelerimizde de mevcuttur. Bu 3600 ek göstergenin verilmesi iş kaynaklarının da artmasına ve boşta bekleyen binlerce Öğretmen adayımıza iş kapısı olacağı düşünüldüğünde bu ek göstergenin verilmesi bir yönüyle de işsizliğe ilaç olacağı düşünülebilir.

3600 ek gösterge emeklilikte ekmek gibi olması imkanı doğurmaktadır. 3600 ek gösterge mevcut maaşlarımızda bir iyileştirme sağlamaktadır. Bu ek göstergeyle emekli olacak Öğretmenlerimize bir el uzatılmış olacaktır. Otuz sene bir fiil ülkeye hizmet etmiş olan Öğretmenlerimize emekliliklerinde bu imkanı sağlamak ayrıca bir vefa borcu olduğunu düşünmekteyim. Emekliliklerini rahat geçirmelerini sağlayacaktır.

Reisimizin 3600 ek gösterge sözü bir senettir. Hükümetimiz vakit geçirmeden gerekli çalışmaları yaparak Öğretmenlerimizi, Polislerimizi ve Hemşirelerimizi sevindirmesi lazım gelmektedir.

Biliyorum şimdi bana bazı kardeşlerimiz Hocam ülke ekonomik olarak sıkıntı yaşamaktadır dediklerini duyar gibi olmaktayım. Bu ek gösterge ayrıca ekonominin de canlanmasına yardımcı olacaktır. Çünkü bu kardeşlerimiz elleri düzeldiğinde çarşı pazara koşacaklardır çarşı pazarında hareketlenmesi sağlayacağı düşünüldüğünde bu 3600 ek göstergenin verilmesinin daha bir elzem olduğu apaçık ortaya çıkmaktadır.

Her şey ülke için…