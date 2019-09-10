3600 ek gösterge hangi tarihte çıkacak? 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak | 3600 ek gösterge son durum 

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı seçim beyannamesinde 3600 ek gösterge artışına ilişkin müjdeli haberi vermişti. Erdoğan yaptığı açıklamada polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarını açıklamıştı. O günden bu yana sayıları binleri bulan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını, 3600 ek gösterge öğretmen maaşını, polis ve din görevlisi maaşını nasıl etkileyeceğini merak eder oldu. Peki 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte yapılacak? Son dakika 3600 ek gösterge haberleri var mı? 3600 ek gösterge son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri merak ediliyor. 3600 ek gösterge artışına ilişkin Eğitimciler Birliği Sendikasınca yapılan açıklamada, "Öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecek, mesleği tüm aşama ve basamaklarıyla ele alacak, özlük ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaparak sosyal itibarını daha da yükseltecek bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır" denildi. 3600 ek gösterge son durum gündemin en çok merak ettiği konuların başında gelmekte. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 3600 ek gösterge artışının çıkacağını bekleyen binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge konusunda yapacağı son dakika konuşmasının ne olacağını beklemekteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde, polisler, öğretmenler, din görevlileri ve hemşireler için 3600 ek gösterge çalışmalarının başladığını bildirmişti. 24 Haziran 2018 genel seçimleri bittikten sonra gözler bu kez Meclis’e çevrildi. 3600 ek gösterge artışının Meclis’te ne zaman görüşüleceği merak edilirken, Öğretmenlere 3600 ek gösterge ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini söylemişti. 3600 ek göstergede son durum ne? sorusunu sormaya devam eden polis, hemşire ve din görevlisi 3600 ek gösterge artışının ne zaman yasalaşacağını araştırmaya devam etti.

3600 ek gösterge artışı haberleri

“Cumhurbaşkanımızın verdiği 3600 ek gösterge sözünün arkasındayız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek gösterge artışı ne zaman olacak? sorusuna şu açıklamayla cevap vermişti: ”3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da 3600 ek gösterge hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran Jülide Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirmişti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sunucunun “Ekonomi ile ilgili de bir torba teklif söz konusu. Ama orada 3600 ek göstergeyi göremedik. Herhalde bir süre daha çalışma yapılacak” demesinin üzerine Kurtulmuş, “Herhalde çalışılacak çünkü o büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur” ifadelerini kullanmıştı.

3600 ek gösterge Meclis’te ne zaman görüşülecek?

Meclis yeni yasama yılına 2 Ekim'de başlayacak. Yeni yasama yılına girecek olan TBMM'nin yeni dönemde başta ceza indirimi infaz yasası olmak üzere, kıdam tazminatı, süresiz nafaka yasası, hal yasası olmak üzere pek çok vatandaşı ilgilendirecek düzenlemelere imza atması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge artışana ilişkin teklifin ne zaman tamamlanacağı ve Meclis’te ne zaman görüşüleceği ile ilgili henüz net bir tarih verilmese de yeni askerlik sistemi ve ceza infaz düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından sıranın ek göstergeye gelmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge artışı neden önemli?

3600 ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor. Ek göstergenin 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 727 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak.