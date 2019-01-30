3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge konusunda son gelişmeler neler?

Yüz binlerce memurun heyecanı tavan yapmış durumda... Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor" açıklaması sonrası herhangi bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçen hafta "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor." şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklama beklentileri iyice yükseltti ve "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

3600 ek gösterge konusunda son gelişmeler neler?

3600 ek gösterge konusunda son açıklama Memur-Sen'den gelmişti. Bugün ajanslara yansoyan herhangi bir gelişme yok.

"3600 ek göstergede adalet temelli çalışma yapılsın"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın." talebinde bulundu. Memur-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen’in Ankara’daki olağanüstü genel kuruluna katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye’de kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Yalçın, kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusuna da değindi. Kamu çalışanları adına 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeleri başından beri yakından takip ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamalarını, bir adım olarak görüyoruz ancak yine de yeterli değil. Biz diyoruz ki artık 3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın."

Yalçın, 3600 ek göstergede kapsayıcı ve eşitleyici bir modelin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde çalışılması gerektiğini belirterek,

"Büyüyen Türkiye’nin mimarları olarak kamu görevlilerinin beklentileri yerine getirilsin." ifadelerini kullandı.