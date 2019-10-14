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3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge polis öğretmen din görevlisi hemşireye verildi mi?

3600 ek gösterge artışında yeni gelişmenin olup olmadığı öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireler tarafından merak edilmekte. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte TBMM’nin ilk gündemine gelecek konuların başında 3600 ek gösterge artışının olduğu açıklanmıştı. Meclis’in açılmasıla birlikte 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergede son durum ne? gibi sorular binlerce vatandaş tarafından araştırılmakta.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:16
3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge polis öğretmen din görevlisi hemşireye verildi mi?

3600 ek gösterge artışında yeni gelişmenin olup olmadığı öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireler tarafından merak edilmekte. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte TBMM’nin ilk gündemine gelecek konuların başında 3600 ek gösterge artışının olduğu açıklanmıştı. Meclis’in açılmasıla birlikte 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergede son durum ne? gibi sorular binlerce vatandaş tarafından araştırılmakta.

3600 ek gösterge ne oldu?

Bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. Meclis tatili boyunca Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Plan bütçe komisyonunda ek gösterge meselesinde, Meclis açılana kadar yol katedilmedi ve Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul 'a gelmesi bekleniyor. Kadro alamayan taşeron ve maaş zammı alamayan 4/D'li işçiler: Kadro alamayan taşeron işçilerin 2019 yılında kadroya alınacağı açıklanmıştı. Ancak bu konuda somut bir adım henüz atılmadı. Meclis açıldıktan sonra bu konuda bir çalışma olur mu bilinmez. Kamu işçileri için TİS görüşmeleri devam ederken sendikalar, kadroya geçen işçilerin maaş zammı alması, TİS 'e dahil edilmesi için taleplerini iletti. Ancak bu konuda hükümetten bir açıklama gelmedi.

3600 ek gösterge polis öğretmen din görevlisi hemşireye verildi mi?

3600 ek gösterge 4 meslek için tek paket hazırlanmakta.

Öğretmen,

Polis,

Hemşire ve

Din görevlileri bu meslek grupları. Hazırlanan pakette meslek grupları ayrım yapılmadan aynı kapsamda değerlendirilecek.

3600 ek gösterge paketi kapsamında,

280 bin polis,

1.1 milyon öğretmen,

110 bin hemşire,

120 bin din görevlisi bu düzenlemeden yararlanacak. 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:16
  1. 3600 ek gösterge ne oldu?
  2. 3600 ek gösterge son durum ne?
  3. 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak
  4. 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

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