3600 ek gösterge uzman çavuşlar ve jandarma uzmanlara verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, öğretmen,din görevlilerine 3600 ek gösterge artışının yapılacağını söylemişti. 3600 ek göstergenin kapsamının genişlemesi konusunda MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Uzman çavuşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz. Ayrıca uzman çavuş ve jandarmalarımıza 3600 ek gösterge bağlanması gerekir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuş ve uzman jandarmaların sorunlarını gündeme taşıdı. Uzman jandarmaların da sorunlarının çözülmesine işaret eden Yönter, hem uzman çavuşların hem de uzman jandarmaların 3600 ek gösterge ile çalıştırılması gerektiğini söyledi. Yönter, "Uzman jandarmalarımızın okullarda geçirdikleri bir yıllık eğitimin fiili hizmete sayılmasını sağlamamız lazım. Astsubaylara verilen hakların uzman jandarmalara da verilmesi gerekiyor. Ayrıca uzman çavuş ve jandarmalarımıza 3600 ek gösterge bağlanmasını talep ediyoruz." İfadesini kullandı. Bir gazetecinin, ekonomide dalgalanmanın yaşandığı bir süreçte taleplerinin karşılanmasının mümkün olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Yönter, hazırladıkları teklif ile bu uygulamanın Hazineye 1 liralık bile külfet olmayacağını ve AK Parti'nin de kendilerine daha önce destek sözü verdiğini anımsattı.