3600 ek gösterge için taslak hazırlandı Kim ne kadar 3600 ek gösterge artışı alacak?

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metnine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı polis, hemşire, din görevlilerinin 3600 ek gösterge Listesine şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi. İşte 3600 ek göstergede son durum…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vaatleri arasında polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı seçim beyannamesinde 146 dev projenin açıklanmasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' demişti.

3600 ek gösterge artışı için taslak hazırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinde müjdelediği 3600 ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. 3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin artacağı günü bekliyor. Bu konuda yasa çalışmaları da hız kazandı. Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkacak

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

Kim ne kadar ek gösterge artışı alacak?

Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.