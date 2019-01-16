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"3600 ek gösterge çalışması eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde yapılmalı"

Memur-Sen, "3600 ek gösterge, teklif sahibi olmamız ve yetkili konfederasyon olmamız hasebiyle konfederasyonumuzla görüşülerek ve daha sonra ek göstergede yeni bir düzenlemeye ihtiyaç kalmayacak şekilde, kapsam, unvan, hizmet sınıfları, ek gösterge oranları ve adalet boyutuyla sorun oluşturmayacak ve eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:01
"3600 ek gösterge çalışması eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde yapılmalı"

Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 3600 ek gösterge konusunda dört farklı meslek grubu için çalışmaların yürütüldüğü yönünde açıklamalarda bulunduğu anımsatıldı.

3600 ek göstergenin kapsamının genişlemesinin elzem olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamayı, olumlu bulmakla birlikte 3600 ek gösterge konusunda sadece dört farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir 3600 ek gösterge çalışmasının ivedilikle yapılmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmayı uygun görüyoruz. Gelinen noktada Kalın'ın yaptığı açıklamayı Memur-Sen olarak Kamu İşveren Heyeti’nden beklemiş olduğumuz adımların ilk pozitif adımı kabul etmekle birlikte gerek kapsayıcılığı gerekse de ivediliği noktasında diğer adımların da atılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Ayrıca 3600 ek göstergenin bütünü ve kapsamında yer alacakları konusunda yasal düzenleme, teklif sahibi olmamız ve yetkili konfederasyon olmamız hasebiyle konfederasyonumuzla görüşülerek ve daha sonra ek göstergede yeni bir düzenlemeye ihtiyaç kalmayacak şekilde kapsam, unvan, hizmet sınıfları, ek gösterge oranları ve adalet boyutuyla sorun oluşturmayacak ve eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde yapılmalıdır."

Açıklamada, Memur-Sen'in 1 milyonu aşkın üyesiyle kamu görevlilerinin temsilcisi konumundaki önemli bir emek hareketi olduğu belirtilerek şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerini rahatlatacak, kamudaki, dolayısıyla ülkedeki çalışma hayatına olumlu bir etkide bulunacak ve çalışma hayatında barışı sağlayarak daha verimli bir çalışma ortamına vesile olacak bu çalışmanın ivedilikle yapılması gerekiyor. Devletin en yüksek makamından kamu görevlilerine verilen sözün bir an önce yerine getirilmesini temenni ediyoruz."

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:01
  1. 3600 ek gösterge
  2. memur-sen

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