0553 313 94 23

3600 ek gösterge artışı torba yasada var mı son dakika EYT son durum

3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge yeni yasama yılında mı çıkacak? Meclis’te 3600 ek gösterge görüşmesi ne zaman? CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, meclisten geçen torba yasası hakkında çok açıklamalarda bulundu. Yeni Torba yasası içerisinde 3600 ek gösterge var mı? Sorusuna ilişkin, Faik Öztrak, torba yasası içerisinde 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olmadığını açıkladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:04
3600 ek gösterge artışı torba yasada var mı son dakika EYT son durum

3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge yeni yasama yılında mı çıkacak? Meclis’te 3600 ek gösterge görüşmesi ne zaman? CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, meclisten geçen torba yasası hakkında çok açıklamalarda bulundu. Yeni Torba yasası içerisinde 3600 ek gösterge var mı? Sorusuna ilişkin, Faik Öztrak, torba yasası içerisinde 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olmadığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamalarda TBMM’den geçen Torba Yasası’nın neleri içerdiğini, 3600 ek gösterge maddesinin olmadığını dile getirdi. Faik Öztrak 3600 ek gösterge artışına ilişkin şunları söyledi: “Bu Torba Yasa’ya bakıyorum vatandaş için, sıkıntı içinde olan, tenceresi boş olan vatandaş için yapılmış hiçbir şey yok. Bu Torba Yasa’da bazı devlet memurları için 3600 ek gösterge yok. Bu Torba Yasada Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları halledilmiyor. Bu Torba Yasa’da gerçekten asgari ücretle artık geçinemeyen vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir takım vergi düzenlemeleri de yok”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:04
  1. 3600 ek gösterge artışı torba yasada var mı
  2. son dakika 3600 ek gösterge
  3. son dakika eyt son durum
  4. eyt son durum
  5. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak
  6. EYT ve 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
  7. EYT son durum erken emeklilik ne zaman çıkacak
  8. EYT ne zaman çıkacak son dakika haberleri
  9. EYT ne zaman çıkar?
  10. 3600 ek gösterge artışı ne zaman yapılacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    1. Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    2. Pendik Belediyesi’nden örnek proje
    3. Taşlıçay’da su depolarının..
    4. Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda..
    5. İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi
    6. Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e..
    7. İzmit’te asfalt yama ihalesi yapıldı
    8. Babasından sonra oğlunun da nikahını..
    9. Üç kuşak aynı mesleği yapıyor
    10. Kamyonetten ot boşaltırken dengesini..
    11. (Özel) Minibüsçülere sivil trafik..
    12. SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu
    13. GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz..
    14. Ay-yıldızlı ışıklandırma figürü..
    15. Rüşvet almak için öğrencinin çantasına..
    16. Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi..
    17. Hazırlık maçına sis engeli
    18. Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü
    19. İHA muhabirinin mutlu günü
    20. Manisa’da sevinç ve gözyaşı bir arada
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’