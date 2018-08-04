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3600 ek gösterge artışı ne zaman yapılacak? | 3600 ek gösterge son durum | 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıkladı. Peki 3600 ek gösterge artışı ne zaman yapılacak?

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:56
3600 ek gösterge artışı ne zaman yapılacak? | 3600 ek gösterge son durum | 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıkladı. Peki 3600 ek gösterge öğretmen maaşını, polis ve din görevlisi maaşını nasıl etkileyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını Beştepe'de açıkladı. 100 günlük icraat programında dev projeler var ve bu projeler 100 gün içinde hayata geçecek. Anca 100 günlük eylem planı içinde yer almayan 3600 ek gösterge olmaması 3600 ek gösterge bekleyenleri üzdü. Ancak 3600 ek göstergenin önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı seçim beyannamesinde 146 dev projenin açıklanmasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' dedi. Ek gösterge artışının seçimlerden hemen sonra hayata geçirileceği söyleniyor. Maliye eski Bakanı Naci Ağbal, yapacakları düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracaklarını belirterek, “Düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim beyannamesini açıklarken büyük bir müjde verdiğini hatırlatan Ağbal, yapacakları düzenlemeyle bu görevlerdeki memurların emeklilik ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağını söylemişti. Bakan Ağbal, “Yapacağımız düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Söz konusu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak” diye konuştu. Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin de bilgi veren Ağbal, “Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak” demişti.

EN BÜYÜK ARTIŞ EMEKLİ AYLIĞINDA

 Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den ek gösterge 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:56
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. 3600 ek gösterge artışı ne zaman yapılacak?
  4. Ek göstergede son durum
  5. polislerin ek göstergesi son dakika
  6. polise ek gösterge düzenlemesi
  7. 3600 ek gösterge son durum
  8. memur ek göstergeleri tablosu
  9. ek gösterge 2018
  10. polis ek gösterge tablosu
  11. ek gösterge öğretmen

YORUM YAZ

  • Metin başyurtMetin başyurt8 gün önce
    Benim yorumum yok .sadece şunu soruyorum bu 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girerCevap varmı.
  • leventkleventk2 ay önce
    Şimdi buçok büyük bir ayrımcılık değilmi,bu4 gurubun dışındaki memurlar bu devletin memuru değil mi,nasıl böyle bir vebalegiriliyor aklım almıyor, nerede vicdan, insanlıkhak..bukanun böyleçıkarsa , bir dahaak partiyeoy vermeyeceğim...
  • leventkleventk1 ay önce
    diğer memurlar bu devletin memuru değil o zaman,onlarda seçimde başkalarına oy vererler o zaman
  • HAMDİ KARATAŞHAMDİ KARATAŞ1 ay önce
    REİS ÇOK YAŞA AYRIM YOK GAYRIM YOKTÜMMEMURLARAEŞİT 3600 EKGÖSTERGE HAYIRLI UĞURLU OLSUN. VAR OLASINBÜYÜK BAŞKAN.
  • Ramazan ÇETİNKAYARamazan ÇETİNKAYA1 ay önce
    çalışan memurlar arasında yine ayrım yapıldığını düşünüyorum ülkenin memuru dört iş kolundan mı ibaret bende kendi kadromdan bahsetmek isterim Teknik Hizmetler kadrosundakiler bu ülkenin memuru vatandaşı değilmi neden bunlardan hiç bahsedilmez veya gündeme alınmaz bizlerde aynı haklardan yararlanmak isteriz.
  • Nmacar65Nmacar652 ay önce
    2200 den direkt 3600 ek gösterge çıkmaz, ancak bir üst kademeye çıkar .Evet 3000'den 3600'e evet var mı öyle üç kuruşa beş köfte biz dört sene okul bitirdik ortaokul mezunu lise mezunu 3600 olmaz
  • RahismeRahisme2 ay önce
    Diğer idareciler derken hangi statüdeki memurlardan bahsediyor .Ben Milli Eğitimin sivil savunma Uzmanı olarak Emekli oldum yararlanabilecekmiyim acaba
  • MEHMET TANOĞLUMEHMET TANOĞLU1 ay önce
    KARDEŞİM 3600 POLİS HEMŞİRE DİNGÖREVLİSİÖĞRETMEN DİYORSUNUZ DA BU GÖREVİ YAPANLARINÇALIŞTIĞI YERLERİTEMİZLEYEN BİZYARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA OLANLAR MEMUR DEĞİLMİYİZBİZBU DEVLETİN ÜVEY ÇOCUĞUMUYUZHER ŞEYDEN MAHRUM BIRAKILANDAYİMA BİZ OLUYORUZ HATAMIZ VARSA ÖZÜR DİLERİZ
  • hocahoca1 ay önce
    Geçmişe bakarsanız şunu net olarak görürsünüz ki: Milletin karnını doyurmaya kalkan devlet adamları hep harcanmıştır. Milletin kendisi bile "nereden verecek?" diye inanamıyor. Zavallılar! Alıştırılmışlar perişanlığa. Hortumları hiç bilmiyor, hortumların varlığına da inanası gelmiyor. Çünkü Hortumların kesildiğini hiç görmemiş ki! Endişeliyim. Allah korusun. Kötü bir şey olursa sadece seyreder durur, hatta ...neyse.
  • a.karacaa.karaca7 gün önce
    Ögretmenler aldatildi mi temmuzda emekli zorunlulugu var 2 ay sinra cikarsa bu buyuk haksizlik
  • SEYİT SARISEYİT SARI1 ay önce
    Md yrd ünvanıyla çalışan mali sorumluların şube müdürlerinin3600 ek gösterge yanında mutlaka makam yan ödeme mali sorumluluk gibi haklarının gözetilmesi gerekir bu kişiler emekli ikramiyesi ve uzun yıllar bedava çalışmışlığını zaten telafi edemeyecek kanun geriye doğru çalıştırılmayacak , bari ölmeden önce adalet tecelli etmeli her ne kadar geç gelen adalet adalet değilsede...
  • HAMDİ KARATAŞHAMDİ KARATAŞ1 ay önce
    O Büyük Başkan Memurlar arasında Ayrımcılık YAPMAZ.
  • mehmet yıldırımmehmet yıldırım27 gün önce
    bizler emekli kurum müdürüyüz özel hizmet tazminatlarımız emekli olunken silindi bir makamı temsil ediyorduk bu konular hiç öngörüye alınmıyor illede heşrire veimam insan üzülüyor.dikkate alınmasını aru ediyorum.,selametle
  • melih53melih531 ay önce
    işçi emeklisinin intibakını vermeyen akp memur emeklilerine yağdırmaya başladı..6 milyon işçi emekli ailesi akp nin son açıklamalarıyla artık ümidini kesmiştir akp den.10 milyonluk oy veren kesim intibak problemiyle ne yazıkki akp tarafından ortada bırakılmıştır..geçen seçimde bir kısmı davutoğlulu akp ye oy vermeyerek akp nin seçimi kaybetmesine sebeb olmuştu.şimdi artık tamamen ümidini kesen kalan kesimde muhalefete yönelecektir..zaten heryerde konuşuluyor.borsanın çöküşü akp nin gidişi diyorlar...durduramıyorlar...çöküşü..
  • Bekir YILMAZBekir YILMAZ1 ay önce
    Ek göstergesi şu an 3600 olan il müdürleri bundan nasıl etkilenecek, öğretmenle eşit mi olacak, yoksa onların ki de artacak mı?
  • RahismeRahisme2 ay önce
    Diğer idareciler derken hangi statüdeki memurlardan bahsediyor .Ben Milli Eğitimin sivil savunma Uzmanı olarak Emekli oldum yararlanabilecekmiyim acaba
  • 44444444441 ay önce
    Sanki iktidar kendileri değil isteseler 3600 seçimden önce verirler. iktidara geldikten sonra 3600 vermezler Nmacar65 sanki dünyayı keşfettin
  • Mustafa Zeki SaruhanMustafa Zeki Saruhan22 gün önce
    3600 Ek göstergede adaletli davranılmalı. Sadece bazı mesleklere verilmesi yanlış olur. Kendimi örnek verirsem; M.S.Üniversitesi, yüksek resim bölümü ,yüksek lisan mezunu olarak 34 yıllık devlet memuruyum, yaptığım iş ve bitirdiğim okul , Mimar, Mühendis,Dekoratör, İç mimar, Heykeltraş gibi ünvanlı kişilerle aynı olmasına rağmen,K.T.Bakanlığında bana verilen Restoratör kadrosunda yıllardır 2200 ek gösterge üzerinden ve diğer ünvanlı kişilerden yaklaşık 1200 tl az maaş alıyorum. Bunun düzeltilmesi, en azından emekli olduğumda mağdur omamam, benim en doğal hakkım olmasına rağmen, 3600 ,sadece polis, imam ve öğretmene verilirse bu haksızlık olur.
  • KASIM GÜNDOĞANKASIM GÜNDOĞAN1 ay önce
    AS SUBAY, POLİS RİSKLİ GÖREV YAPIYORLAR AYRICALIK OLABİLİR. ÖĞRETMEN İNSAN EĞTİYOR OLDUĞUNDAN ONA DA TAMAM. HEMŞİRE DE SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR DİYELİM. ....ACABA DİĞER MESLEKTEKİ ¼ 2200 GÖSTERGEDEKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU MEMURLARIN İŞLERİ DİN GÖREVLİLERİNKİNDEN DAHA KOLAYMI DA KİMSENİN AKLINA GELMEDİ. ADALETOLCAKSAÜNİVERSİTE MEZUNU ¼ 2200 DEKİ BÜTÜN DEVLET MEURLARI3600 EK GÖSTERGEDEN YARALANMALI. CUMHUR BAŞKANIMIZANSAYGILARIMIZLA AZRZ EDİYORUZ.
  • Ortaokul mezunu emekli polisOrtaokul mezunu emekli polis2 gün önce
    Bir arkadaş yorumda diyorki ben yüksekokulu bitirdim sen benden en az 400 TL fazla alıyordum o senin hakkin ama bizleri küçük görme görevde sen belki de benim arkadan geliyorsun eğer yuksek okulu meslekte iken bitirdiysen kendi un akkinlami bitirdim ben okuyamadim küçük görme lütfen sayın yetkililer bu ek gösterge konusunu senin gibi inşaallah düşünmüyorlardı
  • fatmafatma1 ay önce
    25 yıl çalışan 4 yıllık lisans mezunuyum ve 2200 ek göstergeli 1. dereceli memurum 3600 ek gösterge benim de en doğal hakkım diye düşünüyorum.
  • Ortaokul mezunu emekli polisOrtaokul mezunu emekli polis2 gün önce
    Lütfen bu yorumlarmizi duyurun
  • MustafaMustafa1 ay önce
    Polis emeklisi din görevlisi hemşire bunlar 3600 den yararlanıyorlar ssk bakur emeklisi niye yararlanamıyor acaba
  • MehmetMehmet1 ay önce
    Ek Göstergede adil davranılmadı, biz lisans mezunları olan memurlar ötekileştirildik, bu da Hükümetin adalet anlayışına yakışmadı. Çok dikkat! Hükümet burada seçimden önce bu adaletsizliği ortadan kaldırmalı
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