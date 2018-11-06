3600 ek gösterge artışı hangi tarihte yapılacak? | 3600 ek gösterge son durum 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıkladı. Peki 3600 ek gösterge öğretmen maaşını, polis ve din görevlisi maaşını nasıl etkileyecek.

Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere ilişkin 3600 ek gösterge konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk 3600 ek gösterge için tarih de verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını Beştepe'de açıkladı. 100 günlük icraat programında dev projeler var ve bu projeler 100 gün içinde hayata geçecek. Anca 100 günlük eylem planı içinde yer almayan 3600 ek gösterge olmaması 3600 ek gösterge bekleyenleri üzdü. Ancak 3600 ek göstergenin önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge müjdesini vermişti

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı seçim beyannamesinde 146 dev projenin açıklanmasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' dedi. Ek gösterge artışının seçimlerden hemen sonra hayata geçirileceği söyleniyor. Maliye eski Bakanı Naci Ağbal, yapacakları düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracaklarını belirterek, “Düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim beyannamesini açıklarken büyük bir müjde verdiğini hatırlatan Ağbal, yapacakları düzenlemeyle bu görevlerdeki memurların emeklilik ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağını söylemişti. Bakan Ağbal, “Yapacağımız düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Söz konusu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak” diye konuştu. Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin de bilgi veren Ağbal, “Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak” demişti.

En büyük artış emekli aylığında

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den ek gösterge 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.