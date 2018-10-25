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3600 ek gösterge son dakika gelişmesi 24 Kasım'da 3600 ek gösterge çıkacak mı?

Binlerce öğretmenin beklediği 3600 ek göstergede son dakika müjdesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bakan Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklama yapılacağının müjdesini verdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:50
3600 ek gösterge son dakika gelişmesi 24 Kasım'da 3600 ek gösterge çıkacak mı?

Binlerce öğretmenin beklediği 3600 ek göstergede son dakika müjdesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bakan Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklama yapılacağının müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, merkezi sınavda öğrencilerin sürprizle karşılaşmayacağını söyledi. Bakan Selçuk, "Seneye sınav daha az stresli, ne olduğu belli olan, çocukların neye çalışacağını bildiği bir düzen söz konusu" dedi. Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını belirtti. Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' demişti.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:50
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