36 yıllık marka iflas etti! İflası yayınladı: Dev mağazaları tek tek kapanıyor, yüzlerce çalışan işsiz kaldı!

Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 salgınıyla patlak veren iflasların önü kesilmiyor. Salgının ardından yaşanan küresel ekonomik kriz adeta ülkeleri kasıp kavuruyor. Türkiye’de de farklı iflasların yaşandığı süreçte Almanya, ABD, Fransa, İspanya, Yunanistan ve Çin gibi çok sayıda ülkeden konkordato ve iflas haberi geldi.

Ardı arkası kesilmeyen iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Son iflas haberi ise İngiltere’den geldi. Ülkede 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren perakende markası Carpetright Limited iflasını duyurdu.

vrt.be’de yer alan habere göre Carpetright geride kalan son fiziki mağazalarını ve online alışveriş sitesini de kapattı.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Carpetright’ın İngiltere'deki ana şirketi bu yazın başlarında zorluklarla karşılaştı. Şirket devralındı, ancak İngiltere'deki yüzlerce mağaza kapanmak zorunda kaldı ve bu da 1.000'den fazla çalışanı tehdit etti.

RAKİPLERİNE YENİLDİ

ACV ​​Puls'tan Johan Van Loon Carpetright zinciri, eski adıyla Carpetland’ın esas olarak yer döşemeleri sattığını anımsattı. “Şirket uzun yıllardır iyi bir üne sahipti,” diyen Van Loon. “Ancak elbette günümüzde daha çok dekorasyona odaklanan ve yaşam konseptleri sunan mağazalar da var. Bu bağlamda Carpetright'ın konsepti biraz fazla dardı.” dedi.

SİPARİŞLERİN DURUMU BİLİNMİYOR

Carpetright web sitesinde 'Ne yazık ki mağazalar ve web mağazası kapandı' ifadesi yer alıyor. 'Devam eden siparişlerle ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde web sitesinde yayınlanacak.' Şirket ayrıca şu anda e-postalara veya telefonlara yanıt vermenin mümkün olmadığını belirtiyor.