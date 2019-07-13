36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali Festival kapsamında düzenlenen yarışma için Çorum'a gelen sürücüler, klasik otomobilleriyle halk özel etabında renkli görüntüler oluşturdu

ÇORUM (AA) - 36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenecek Klasik Otomobil Yarışması için klasik otomobil sürücüleri kente geldi. Çorum Belediyesi ile Ankara Klasik Otomobilciler Kulübünce düzenlenen yarışmada boy gösterecek 23 araç, 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'ndaki başlangıç noktasından geçti. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törene 1980'li yıllarda makam aracı olarak kullanılan klasik otomobille geldi. Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Çorum'un güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi. Fuar ve festivalin 4 yıl aradan sonra yeniden yapılmasının kente heyecan getirdiğini belirten Çiftçi, "Klasik otomobilleriyle festivalimizi renklendiren katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Çorum sokaklarında hep birlikte klasik arabalarımızla tur atacağız." dedi. Çiftçi, daha sonra Aşgın ile birlikte klasik araçların kortej geçişini başlattı. Klasik araç sürücüleri, daha sonra halk özel etabı kapsamında kentin ana arterlerinde tur attı.

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