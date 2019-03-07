36 ülkeden "Kaşıkçı cinayetinin hesabı sorulsun" çağrısı

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda, 28 AB üyesinin dahil olduğu 36 ülke, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

İzlanda'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Harald Aspelund, 36 ülke adına Konseye hitaben okuduğu ortak bildiride, "Suudi Arabistan tarafından İstanbul'daki başkonsolosluklarında işlendiği teyit edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini 'en sert şekilde' kınıyoruz." dedi.

Büyükelçi Aspelund, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, dünya genelindeki gazetecilerin korunması gerektiğini ve ifade özgürlüğünün önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Aspelund, "Cinayete ilişkin soruşturma hızlı, etkili, ayrıntılı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf olmak zorunda. (Cinayetin) Sorumlulardan da hesap sorulmalı." diye konuştu.

"Suudi Arabistan'a elindeki tüm bilgileri açıklama çağrısında bulunuyoruz." diyen Aspelund, bu ülkeyi, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yürüttüğü soruşturma da dahil cinayete ilişkin tüm soruşturmalarda iş birliği yapmaya davet etti.

Aspelund ayrıca Suudi Arabistan'ı, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin "bir misilleme korkusu" olmadan ifade özgürlüklerini tam olarak kullanmaları için gerekli "anlamlı" adımları atmaya çağırdı.

İzlanda Büyükelçisi Aspelund'un okuduğu ortak bildiriye AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Karadağ, Norveç, İzlanda, Monako ve Liechtenstein imza attı.

2006'da kurulan BM İnsan Hakları Konseyi için ilklerden biri olan açıklamaya, Suudi Arabistan'ın Konseyin öğleden sonraki oturumunda cevap vermesi bekleniyor.

- Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.



Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.



Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.



- Cinayette Suudi Arabistan izleri



Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.



Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.







