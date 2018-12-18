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36. TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti"nin Kırgızistan'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.
18 Aralık 2018 Salı 14:45
Günün Özeti
Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:45
Kırgızistan
Türk Dünyası Kültür Başkenti
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