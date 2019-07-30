36 millik Çanakkale Boğazı’nı 8 saatte geçti Yanarak kullanılamaz hale gelen gemiyi çeken römorkör 36 millik Çanakkale Boğazı’nı 8 saatte geçti.

Yanarak kullanılamaz hale gelen gemiyi çeken römorkör 36 millik Çanakkale Boğazı’nı 8 saatte geçti.

Kavkaz limanından yedeğine aldığı, çıkan bir yangında kullanılmaz hale gelmiş gemiyi çeken Feras isimli römorkör, dünyanın en tehlikeli su yolları arasında olan Çanakkale Boğazı geçişini ancak 8 saatte tamamlayabildi. İzmir’e götürdüğü hurda gemiyi çeken römorköre boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı bir römorkör eşlik etti.

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