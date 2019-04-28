36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Ordu’da başlıyor 36.

36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, "Din eğitimi, dini yayınlar, din hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği imkanları" gündemiyle Ordu’da yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 36’ncı İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilecek. 30 Nisan - 2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın üst düzey yöneticileri ile 81 il müftüsünün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden yetkililer de katılacak.

36’ncısı düzenlenen İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nın gündemini, başkanlığın yürüttüğü din eğitimi, dini yayınlar ve din hizmetleriyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) arasındaki iş birliğiyle ilgili başlıklar oluşturuyor.

Toplantıda yapılacak çalıştaylarda "Diyanet - MEB iş birliği imkanları" çerçevesinde şu konular ele alınacak:

“Uygulamalı din hizmetleri, staj eğitimleri, eğitici eğitimleri, okul - kur’an kursu iş birliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi uygulamaları, hafızlık sonrası süreç takibi, öğretici desteği, eğitim ortamları, eğitim programı ve materyalleri, gençliğe değer projesi, uluslararası imam hatip liseleri.”

Ordu’nun Fatsa ilçesinde başlayacak toplantı, sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından sona erecek.

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