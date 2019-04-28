0553 313 94 23

36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Ordu’da başlıyor

36.

28 Nisan 2019 Pazar 17:06
36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Ordu’da başlıyor

36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, "Din eğitimi, dini yayınlar, din hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği imkanları" gündemiyle Ordu’da yapılacak.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 36’ncı İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilecek. 30 Nisan - 2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın üst düzey yöneticileri ile 81 il müftüsünün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden yetkililer de katılacak.


36’ncısı düzenlenen İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nın gündemini, başkanlığın yürüttüğü din eğitimi, dini yayınlar ve din hizmetleriyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) arasındaki iş birliğiyle ilgili başlıklar oluşturuyor.


Toplantıda yapılacak çalıştaylarda "Diyanet - MEB iş birliği imkanları" çerçevesinde şu konular ele alınacak:


“Uygulamalı din hizmetleri, staj eğitimleri, eğitici eğitimleri, okul - kur’an kursu iş birliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi uygulamaları, hafızlık sonrası süreç takibi, öğretici desteği, eğitim ortamları, eğitim programı ve materyalleri, gençliğe değer projesi, uluslararası imam hatip liseleri.”


Ordu’nun Fatsa ilçesinde başlayacak toplantı, sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2
    1. TFF 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1 -..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi..
    3. Japon Tajima, aradığı kitapları..
    4. Karabükspor’da Gençlerbirliği maçı..
    5. Yediği ceza sonrası kafa atarak camını..
    6. Festivalde 50 çeşit ottan yemek yapıldı
    7. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon..
    8. Devrek Cezaevinden 1 kişi firar etti
    9. Başkan Aydın’dan mermer ocakları çıkışı
    10. Gelin almada havaya açılan ateşle bir..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    12. Önce tek dizide şöhret olanlara çattı,..
    13. AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme..
    14. Bakü'de zafer Bottas'ın
    15. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu sona..
    16. Yeni Cami inşaatı hayırseverlerin..
    17. Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar..
    18. Eskişehir'de FETÖ baskını! 9 kişi..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    21. Bekçiler hırsızlık yapan zanlıyı..
    22. Hırvatistan'da otomobil ittirmede..
    23. Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline..
    24. Barzani'den 'sorunların anayasa..
    25. Ayvacık sahillerinde şaşırtan görüntü
    26. Kışın yatırdıkları minareyi kaldırdılar
    27. Güreşçiler, şampiyonadan başarıyla..
    28. Sancaktepe’de araçlar kafa kafaya..
    29. TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması
    30. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!