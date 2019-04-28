36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Diyanet İşleri Başkanlığınca 30 Nisan- 2 Mayıs'ta Ordu'da düzenlenecek toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği imkanları ele alınacak

ANKARA (AA) - Ordu'da düzenlenecek 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği imkanları, din eğitimi, dini yayınlar ve din hizmetleri konuları ele alınacak. Fatsa ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca 30 Nisan-2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile üst düzey yöneticiler, 81 ilin müftüsü ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden yetkililer katılacak. Toplantı kapsamında yapılacak çalıştaylarda, "Diyanet-MEB iş birliği imkanları" çerçevesinde "Uygulamalı din hizmetleri, staj eğitimleri, eğitici eğitimleri, okul-Kur'an kursu iş birliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi uygulamaları, hafızlık sonrası süreç takibi, öğretici desteği, eğitim ortamları, eğitim programı ve materyalleri, gençliğe değer projesi, uluslararası imam hatip liseleri" gibi konular müzakere edilecek. Toplantının sonunda, sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak.

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