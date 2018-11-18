Yerel seçimlerde 36 bin aday yarışacak!

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 81 il, 921 ilçe, 396 beldede belediye başkanı belirlenecek.

Seçimde siyasi partiler arasında bir ittifak öngörülmezken, özellikle Mecliste grubu bulunan partilerin 30 büyükşehir ile 51 il belediyesinde kendi adaylarını göstermesi bekleniyor. Siyasi partiler ayrıca 519 büyükşehir ilçe belediyesi ile 402 ilçe belediyesi için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor.



Beldelerde de 396 başkanlık koltuğuna aday gösterecek siyasi partilerde toplamda bin 398 belediye başkanlığı için binlerce aday yarışa dahil olacak. Türkiye'de 2014'te yapılan son yerel seçimde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 26 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğu belirlenmişti. Bu seçimde de aynı sayıya ulaşılması ve her partinin bin 398 belediye için aday göstermesi durumunda aday sayısı 36 bini geçecek. Öte yandan köy ve mahallelerde de on binlerce aday muhtarlık için yarışacak. Yerel seçimlerde Türkiye'deki 32 bin 36 mahalle ve 18 bin 336 köy için 50 bin 372 muhtar seçilecek. Son yerel seçimde muhtarlık için yaklaşık 160 bin aday ter dökmüştü.

İstifa tarihi 1 Aralık

Bu arada, YSK tarafından yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarih de belirlenmişti. Buna göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubayların 1 Aralık 2018 günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.



Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların da istifa dilekçelerini aynı tarihte vermesi gerekiyor. Emekli olarak görevinden ayrılmak isteyenler de 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini saat 17.00'ye kadar verecek.