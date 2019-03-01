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352 projeye 204 milyon hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) IPARD 2 Programı Beşinci Başvuru İlanına çıkması dolayısıyla Yozgat TKDK İl Temsilcisi Selim Türker, Yozgat Valisi Kadir Çakır’a bilgilendirmelerde bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 14:23
352 projeye 204 milyon hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) IPARD 2 Programı Beşinci Başvuru İlanına çıkması dolayısıyla Yozgat TKDK İl Temsilcisi Selim Türker, Yozgat Valisi Kadir Çakır’a bilgilendirmelerde bulundu.


Yozgat TKDK İl Temsilciliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında İl Temsilcisi Türker, TKDK IPARD-5’inci başvuru çağrı ilanı ve desteklenecek tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Her yıl TKDK olarak il koordinatörlüğünde çağrıya çıktıklarını anlatan Türker, Yozgat genelinde hayvancılık ve tarım ile ilgili destekleri uygulamaya çalıştıklarını söyledi.


Yozgat Valisi Kadir Çakır ise 42 il koordinatörlüğü içerisinde ödenen hibe tutarı bakımından Yozgat’ın 5. sırada yer aldığını hatırlatarak “Toplam yatırım tutarı olarak 370,46 Milyon TL olan 352 projeye toplamda 204,45 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır. Bu projelere bugüne kadar 141,30 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. Yozgat İl Koordinatörlüğü 42 il içinde ödenen hibe tutarı bakımından 5. sırada yer almaktadır. Yozgat’ta IPARD hibeleri ile bini aşkın yeni istihdam sağlanmıştır. Aynı zamanda 108 adet traktör, 971 adet kovan için hibe desteği verilmiştir” dedi.


TKDK’nın, Yozgat’ın özellikle kırsal kalkınmasında büyük bir paya sahip olduğunu söyleyen Vali Çakır, “TKDK projelerinde kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yaparak tersine göçün gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. TKDK hibe desteği ile oluşturulan yatırımlar, Türkiye’nin tarımsal alanında daha sürdürülebilir yatırımlara sahip olması, kırsalda daha iyi şartlarda yaşama koşullarına fırsat vermesi ve refah düzeylerinin artırılmasını sağlamaktadır. Bu yatırımların ulusal ekonomiye katkı sağlaması ve sosyal kalkınmaya etki etmesi sebebiyle kırsal kalkınmaya en büyük katkıyı sağlayan kurumların başında TKDK gelmektedir” şeklinde konuştu.


TKDK’nın16 Şubat 2019 tarihi itibariyle 5. Başvuru Çağrı İlanına çıkıldığını ve başvuruların 8 Nisan 2019 tarihi itibariyle kabul edilmeye başlanacağını da hatırlatan Vali Çakır, projelerin başvuru son teslim tarihinin ise 17 Mayıs 2019 olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:23
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