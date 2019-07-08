0553 313 94 23

350 yıllık cami restore ediliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Aşağıköy mahallesinde 350 yıllık bir tarihe geçmişe sahip caminin restorasyon çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:30
350 yıllık cami restore ediliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Aşağıköy mahallesinde 350 yıllık bir tarihe geçmişe sahip caminin restorasyon çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Başkan Çınar, “İlçemizin kültürel mirasını yansıtan cami, köprü ve konak başta olmak üzere tarihi yapıtlarımızın gelecek kuşaklara taşınması Yeşilyurt’un uluslararası turizm camiası tarafından yakından tanınmasını sağlayacaktır” dedi.


Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Çınar, “Ecdat yadigarı tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ederek Yeşilyurt’un çok sağlam bir geçmişe dayanan kültürel varlıkları, konakları, camileri ve diğer tüm güzelliklerini yerli ve yabancı turizme kazandırmaya ayrı bir önem vermekteyiz. Çırmıktı’da ki Kebir Camimizi restore ederek yeniden hizmete açtık, yine bu bölgedeki tarihi tescil evlerimizin restorasyon çalışmalarını sürdürmekteyiz. Aşağıköy mahallemizde 350 yıllık tarihe bir geçmişe sahip, ecdadımızdan bizlere miras olarak bırakılan tarihi camimizin restorasyon çalışmaları ise devam etmektedir. Zamanın şartları ve iklimsel koşullar gibi etkenler dolayı hizmet etme vasfını yitirip, harabe bir görüntüye ulaşan tarihi camimizin içinde ki bu duruma kayıtsız kalmadık. İlgili Bakanlıklar ve kurumlarla yaptığımız yazışmalar ve ön hazırlıklarımızın ardından camimizi aslına uygun olarak restorasyonunu gerçekleştirip, yeniden ibadete açacağız.Atalarımızdan bize emanet kalan bir değeri daha gelecek nesillere sağlam şekilde bırakmak içinde çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Gerek şahsım gerekse de Başkan Yardımcılarımız buradaki çalışmaları sık sık takip ediyoruz. Tarihi değerlerimizi korumak ve geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu tür yatırımlar, ilçemizin tarihi ve turistik güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:30
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menemenspor'da çifte imza
    1. Menemenspor'da çifte imza
    2. Ali Babacan istifa dilekçesini AK..
    3. Konya’da özel öğrencilerin hasat..
    4. Kızılay’dan Kabalar Köyüne battaniye..
    5. TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK..
    6. Mısır'daki akaryakıt zammı sosyal..
    7. Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni..
    8. İntihar eden polis memuru toprağa..
    9. Sanayi devinden Kocaeli’de eğitim ve..
    10. GÜNCELLEME 2 - Pendik'te araca saldırı..
    11. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
    12. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    13. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    14. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    15. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    16. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    17. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    18. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    19. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    20. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    21. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    22. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    23. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
    24. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    25. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    26. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
    27. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    28. Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı
    29. Adana Büyükşehir’de gündem..
    30. AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”