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350 polis 30 adrese şafak baskını düzenledi!

Adana’da 350 polis ile şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

06 Kasım 2018 Salı 07:53
350 polis 30 adrese şafak baskını düzenledi!

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 350 polis ile, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

Polis kapıları koçbaşları ile kırdı

Özel Harekat timlerinin de desteği ile 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat timleri söz konusu şahısları evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak girdi.

Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken zanlılar adli tıp birimindeki kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 07:53
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