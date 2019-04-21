0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

35 yıllık mahallenin 81 yaşındaki 42 yıllık muhtar dedesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Yeşilbahçe Mahallesi’ne yeniden seçilen Mehmet Nurettin Eyiler(81), muhtarlıkta 42.

21 Nisan 2019 Pazar 10:05
35 yıllık mahallenin 81 yaşındaki 42 yıllık muhtar dedesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Yeşilbahçe Mahallesi’ne yeniden seçilen Mehmet Nurettin Eyiler(81), muhtarlıkta 42. yılı geride bıraktı. 43 yıl önce mahallesindeki muhtara sinirlenerek yola çıkan Eyiler, “Beni muhtarlıkta öldürecekler" dedi.


Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 81 yaşındaki Mehmet Nurettin Eyiler, 1976 yılında o dönemde bölgede tek mahalle olan Demircikara Mahalle muhtarlığına bir işi düştü. Aciliyeti olan işini muhtara bir türlü ulaşamadığı için halledemeyen Eyiler, o gün muhtar olmaya karar verdi. 1 yıl sonra aday olan Eyiler, 39 yaşında muhtar oldu. 7 yıl Demircikara mahalle muhtarı olarak görev yapanEyiler, o mahallenin bölünmesiyle 1984 yılında Yeşilbahçe mahalle muhtarlığına geçti. 35yıllık Yeşilbahçe Mahallesi’nin bugüne kadar tek muhtarı olan Eyiler, son seçimde de sandığa giden yaklaşık 10 bin seçmenin 7 bin 300 oyunu aldı. Ara vermeden muhtarlıkta 42. yılına giren Eyiler, mahallenin muhtar dedesi olarak biliniyor.


42 yıldır mührünü elinden bırakmayan Mehmet Nurettin Eyiler, muhtarlık binasında tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.



"Muhtarlıkta 42. yılı"


1976 yılında işini halletmek için gittiği yerde muhtarı bulamayınca ve insanların mağdur olduğunu görünce muhtar olmaya karar verdiğini belirtti. Bir yıllık çalışmanın ardından 1977 yılında Demircikara muhtarı olarak göreve başladığının altını çizen Eyiler, "O dönemlerde Demircikara çok büyük bir alana yayılan mahalleydi. 1984 yılında Demircikara Mahallesi bölündü ve içinden 6-7 mahalle çıktı. Bende Yeşilbahçe Mahallesi muhtarı oldum. Muhtarlıkta 42 yılıma girdim" dedi.



"Teşekkürün yerine geçmez"


Mahalle sakinlerine yardımcı olmaktan hizmet getirmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Eyiler, “Vatandaşlarımızdan ayrılamıyorum. Hizmet için koşuyorum. Çalıştıkça zinde kalıyorum. Sorununu giderdiğim bir kişinin, “Muhtarım teşekkür ederim” demesi bana en büyük mutluluğu veriyor. Dünya kadar para verseler, o teşekkürün yerine geçmez" ifadelerine yer verdi.



"Ölünceye kadar devam etmemi istiyorlar"


Geride bıraktığı 42 yılda muhtarlık görevinden hiç pişmanlık duymadığına değinen Mehmet Nurettin Eyiler, "Sabah saat 7.30’de muhtarlık ofisi açarım, akşam 5.30’da kapatırım. En geç saat 8’de açıktır. Rahatsızlandım ama yine muhtarlığı bırakmadım. Ameliyat oldum 45 gün rapor verdiler, 20 gün sonra işime başladım. Mahallemden kopamıyorum. O zaman daha kötü oluyorum. Yeşilbahçe Mahallesi’nden yaşlıyım. Mahallem 1984 yılında oluştu. Ben 1977 yılında muhtar oldum, aralıksız şekilde devam ediyorum. Arkadaşlarım ölünceye kadar devam etmemi istiyor. Büyük ihtimallebeni muhtarlıkta öldürecekler. Sağlığım iyi olduğu sürece görevimin başındayım" şeklinde konuştu.


En büyük dinlenme yerinin muhtarlık olduğuna dikkati çeken Eyiler, mahallesindeki tüm eksiklikleri giderdiğini kaydetti. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin yapılmasının kendisini çok sevindirdiğinin altını çizen Eyiler, mahallesine birde aile olarak cami yaptırdıklarını belirtti. Türkiye’nin sayılı, Antalya’nın ise en yaşlı muhtarı olduğunu vurgulayan Eyiler, son seçimi de 10 kişiden 7’sinin oyunu alarak rahatlıkla kazandığına da dikkat çekti.



"Antalya’nın en yaşlı muhtarı"


Halil Oğul, Eyiler’in elinde büyüdüğünü ifade ederek,“ Hem Demircikara hem de Yeşilbahçe muhtarıyken vatandaşların her sorununa yardımcı olmaya çalışır. Yeşilbahçe Mahallemizden bile yaşlı, Antalya’nın da en yaşlı muhtarıdır. Bir daha ki dönemde görevi bırakacağını söylüyor. Ama biz devam etmesini istiyoruz. Her seçimde rahat bir şekilde kazanıyor" dedi.



"Çocukluğundan beri tanıyor"


65 yaşındaki Sadık Pabunca, muhtar Eyiler’i Yeşilbahçe Mahallesi kurulmadan çocukluğundan bu yana tanıdığını dile getirdi. 42 yıldır Eyiler’in muhtarları olduğunu aktaran Pabunca, “Son seçimde bende azası olarak seçildim. Doğduğumdan bu yana ben tek kendisini muhtar olarak gördüm. Biz onunla çok mutluyuz. Zamanımızın büyük bölümünü muhtarlıkta geçiriyoruz. Muhtarımız rahatsızlansa bile biz binayı kapalı bırakmadık. Muhtarımız devam ettiği sürece biz yanındayız" diye konuştu.



"Ben doğdum muhtardı"


Mahalle sakinlerinden Ünsal Yüceşen, 47 yıllık dostlukları olduğunu anımsatarak, mahallede sevilen ve saygı duyulan biri olduğunu dile getirdi. Mahalle esnafından İbrahim Yeter, doğduğundan bu yanaMehmet Nurettin Eyiler’in muhtar olduğuna dikkat çekti. Eyiler’in uzun yıllar daha muhtarlık yapmasını isteyen Yeter, mahallede bir aile gibi olduklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:05
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Sri Lanka'da) Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.
    1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    2. AK Parti milletvekillerinden,..
    3. Adaçayı yağı neye iyi gelir, nasıl..
    4. EGEİD’in hedefi ihracatı artırmak
    5. Sri Lanka’da kilise ve otellere eş..
    6. Antalya’da 23 Nisan coşkusu başladı
    7. Çöken yol onarıldı
    8. Yerel seçimlerden sonra CHP'de bir ilk
    9. Altın değerinde mantar ’kuzugöbeği’
    10. Çevre bilincini eğlenerek öğrendiler
    11. Terörle değil, raftingle anılıyor
    12. Çocuklarda diş sağlığına dikkat
    13. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İlim..
    14. Ankaragücü’nden Fethi Yaşar’a ziyaret
    15. Kahramankazan’dan “Biz Birlikte..
    16. Antik Patara Tarihi Su Yolu yürüyüşü
    17. TÜKD minikleri tiyatroyla buluşturdu
    18. Ersan 15 sayı attı, Bucks seriyi 3-0..
    19. Bu gelinliğin başka bir benzeri yok
    20. Boğazından ve vücudundan bıçaklanan..
    21. 105 yaylanın merkezindeki yaylaya..
    22. Koçların fındık bahçesindeki kavgası..
    23. 35 yıllık mahallenin 81 yaşındaki 42..
    24. İnlerine girildi! Sığınakları yerle..
    25. ‘Allâme’ İkbal’i rahmetle anıyoruz
    26. Bakan Soylu’dan şehit ailesine taziye..
    27. Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman..
    28. Vatandaş "hırsıza" kapı açtı
    29. İstanbul seçimi yenilecek mi? İstanbul..
    30. Yenimahalle’de sünnet kayıtları başladı
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Terör devletine şok! Üst düzey komutanlarını topladı: İsrail ile savaşabiliriz
    Terör devletine şok! Üst düzey komutanlarını topladı: İsrail ile savaşabiliriz
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    İstanbul-Almanya otobüsünde dehşet! Mola verince ortaya çıktı
    İstanbul-Almanya otobüsünde dehşet! Mola verince ortaya çıktı