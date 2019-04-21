35 yıllık mahallenin 81 yaşındaki 42 yıllık muhtar dedesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Yeşilbahçe Mahallesi’ne yeniden seçilen Mehmet Nurettin Eyiler(81), muhtarlıkta 42. yılı geride bıraktı. 43 yıl önce mahallesindeki muhtara sinirlenerek yola çıkan Eyiler, “Beni muhtarlıkta öldürecekler" dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 81 yaşındaki Mehmet Nurettin Eyiler, 1976 yılında o dönemde bölgede tek mahalle olan Demircikara Mahalle muhtarlığına bir işi düştü. Aciliyeti olan işini muhtara bir türlü ulaşamadığı için halledemeyen Eyiler, o gün muhtar olmaya karar verdi. 1 yıl sonra aday olan Eyiler, 39 yaşında muhtar oldu. 7 yıl Demircikara mahalle muhtarı olarak görev yapanEyiler, o mahallenin bölünmesiyle 1984 yılında Yeşilbahçe mahalle muhtarlığına geçti. 35yıllık Yeşilbahçe Mahallesi’nin bugüne kadar tek muhtarı olan Eyiler, son seçimde de sandığa giden yaklaşık 10 bin seçmenin 7 bin 300 oyunu aldı. Ara vermeden muhtarlıkta 42. yılına giren Eyiler, mahallenin muhtar dedesi olarak biliniyor.

42 yıldır mührünü elinden bırakmayan Mehmet Nurettin Eyiler, muhtarlık binasında tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

"Muhtarlıkta 42. yılı"

1976 yılında işini halletmek için gittiği yerde muhtarı bulamayınca ve insanların mağdur olduğunu görünce muhtar olmaya karar verdiğini belirtti. Bir yıllık çalışmanın ardından 1977 yılında Demircikara muhtarı olarak göreve başladığının altını çizen Eyiler, "O dönemlerde Demircikara çok büyük bir alana yayılan mahalleydi. 1984 yılında Demircikara Mahallesi bölündü ve içinden 6-7 mahalle çıktı. Bende Yeşilbahçe Mahallesi muhtarı oldum. Muhtarlıkta 42 yılıma girdim" dedi.

"Teşekkürün yerine geçmez"

Mahalle sakinlerine yardımcı olmaktan hizmet getirmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Eyiler, “Vatandaşlarımızdan ayrılamıyorum. Hizmet için koşuyorum. Çalıştıkça zinde kalıyorum. Sorununu giderdiğim bir kişinin, “Muhtarım teşekkür ederim” demesi bana en büyük mutluluğu veriyor. Dünya kadar para verseler, o teşekkürün yerine geçmez" ifadelerine yer verdi.

"Ölünceye kadar devam etmemi istiyorlar"

Geride bıraktığı 42 yılda muhtarlık görevinden hiç pişmanlık duymadığına değinen Mehmet Nurettin Eyiler, "Sabah saat 7.30’de muhtarlık ofisi açarım, akşam 5.30’da kapatırım. En geç saat 8’de açıktır. Rahatsızlandım ama yine muhtarlığı bırakmadım. Ameliyat oldum 45 gün rapor verdiler, 20 gün sonra işime başladım. Mahallemden kopamıyorum. O zaman daha kötü oluyorum. Yeşilbahçe Mahallesi’nden yaşlıyım. Mahallem 1984 yılında oluştu. Ben 1977 yılında muhtar oldum, aralıksız şekilde devam ediyorum. Arkadaşlarım ölünceye kadar devam etmemi istiyor. Büyük ihtimallebeni muhtarlıkta öldürecekler. Sağlığım iyi olduğu sürece görevimin başındayım" şeklinde konuştu.

En büyük dinlenme yerinin muhtarlık olduğuna dikkati çeken Eyiler, mahallesindeki tüm eksiklikleri giderdiğini kaydetti. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin yapılmasının kendisini çok sevindirdiğinin altını çizen Eyiler, mahallesine birde aile olarak cami yaptırdıklarını belirtti. Türkiye’nin sayılı, Antalya’nın ise en yaşlı muhtarı olduğunu vurgulayan Eyiler, son seçimi de 10 kişiden 7’sinin oyunu alarak rahatlıkla kazandığına da dikkat çekti.

"Antalya’nın en yaşlı muhtarı"

Halil Oğul, Eyiler’in elinde büyüdüğünü ifade ederek,“ Hem Demircikara hem de Yeşilbahçe muhtarıyken vatandaşların her sorununa yardımcı olmaya çalışır. Yeşilbahçe Mahallemizden bile yaşlı, Antalya’nın da en yaşlı muhtarıdır. Bir daha ki dönemde görevi bırakacağını söylüyor. Ama biz devam etmesini istiyoruz. Her seçimde rahat bir şekilde kazanıyor" dedi.

"Çocukluğundan beri tanıyor"

65 yaşındaki Sadık Pabunca, muhtar Eyiler’i Yeşilbahçe Mahallesi kurulmadan çocukluğundan bu yana tanıdığını dile getirdi. 42 yıldır Eyiler’in muhtarları olduğunu aktaran Pabunca, “Son seçimde bende azası olarak seçildim. Doğduğumdan bu yana ben tek kendisini muhtar olarak gördüm. Biz onunla çok mutluyuz. Zamanımızın büyük bölümünü muhtarlıkta geçiriyoruz. Muhtarımız rahatsızlansa bile biz binayı kapalı bırakmadık. Muhtarımız devam ettiği sürece biz yanındayız" diye konuştu.

"Ben doğdum muhtardı"

Mahalle sakinlerinden Ünsal Yüceşen, 47 yıllık dostlukları olduğunu anımsatarak, mahallede sevilen ve saygı duyulan biri olduğunu dile getirdi. Mahalle esnafından İbrahim Yeter, doğduğundan bu yanaMehmet Nurettin Eyiler’in muhtar olduğuna dikkat çekti. Eyiler’in uzun yıllar daha muhtarlık yapmasını isteyen Yeter, mahallede bir aile gibi olduklarını söyledi.