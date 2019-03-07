35 yıl sonra Mir Kalesi’nde özlem giderdiler

Hakkarili bazı vatandaşlar, 35 yıl aradan sonra ilk defa AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim ile birlikte Mir Kalesi’ne çıkarak özlem giderdiler.

Hakkari Belediye Başkan adayı olan Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim’in ilk projesi arasında yer alan Mir Kalesi’nin halka açılması vatandaşları sevindirdi. Dağgöl Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulunan Epcim, 75 yaşındaki Ramazan Taş ve mahalleli gençlerin Mir Kalesi’ne çıkmak istediklerini söylemesi üzerine hemen onlarla birlikte kaleye çıkarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mir Kalesi’nin evlerinin üstünde olmasına rağmen yaklaşık 35 yıldır çıkmadıklarını belirten Dağgöl Mahallesi sakinleri, yıllar sonra kaleye çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Epcim’e bu jestinden dolayı teşekkür ettiler.

Seçilmesi halinde Mir Kalesi’ni halka açacağını belirten Epcim, burada başta düğün törenleri olmak üzere birçok sosyal ve kültürel etkinliği yapmayı hedefledikleri müjdesini verdi.