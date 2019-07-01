0553 313 94 23

3.5 yaşındaki çocuk, icra yoluyla annesinden alındı

Gaziantep’te, annesi ve babası boşanan 3 buçuk yaşındaki Eymen Ali P.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:16
3.5 yaşındaki çocuk, icra yoluyla annesinden alındı

Gaziantep’te, annesi ve babası boşanan 3 buçuk yaşındaki Eymen Ali P., icra yoluyla annesinden alınarak babasına verildi. Cep telefonu ile görüntülenen o anlar yürekleri dağladı.


Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki baba evinde oturan Ayşe Fatma Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce İbrahim P.’den ayrıldı. Boşanma davasının ardından mahkeme, minik Eymen’in velayetini anne Ayşe Fatma’ya verdi. Bunun üzerine karşı dava açan baba İbrahim P., çocuğunun kendisine verilmesini talep etti. Bugün de Ayşe Fatma Y.’nin oturduğu eve giden polis ve icra ekipleri, pedagog eşliğinde Eymen Ali’yi almak için uzun süre uğraştı. Annesinden ayrılmak istemeyen Eymen Ali, polis ve icra memurları tarafından alınarak babasına verilmek üzere karakola götürüldü.


Annesinden ayrılmak istemeyen Eymen Ali’nin o anları cep telefonu ile görüntülendi. Annesinden ayrılmak istemediğini için ağlayan Eymen Ali’nin göz yaşları yürekleri dağladı.



Sürekli şiddet gördü


Çocuğunun icra yoluyla alınmasının ardından gözyaşları döken anne Ayşe Fatma, eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Gözü yaşlı anne, "Ben bu adamla 4 yıl önce görücü usulüyle evlendirildim. Evlendikten çok kısa süre sonra şiddetli darplarına maruz kaldım ve babamın evine döndüm. 2 ay sonra barıştım ve gittiğimde hamile kaldım. Hamileyken tekrar darp edildim. Geçimsizlik nedeniyle 6 aylık hamileyken baba evime döndüm" dedi.



Nafaka bile ödemedi


Eşinden hamilelik döneminde hiç bir destek görmediğini anlatan acılı anne, 3 yıl önce boşandığı eşinin kendisine hiç nafaka bile ödemediğini söyledi. Gözü yaşlı anne Ayşe Fatma, "Hamilelik süreci boyunca eşimin ailesinden ve kendisinden maddi ve manevi hiç bir destek görmedim. Boşanma aşamamız olduğunda oğlum 1 buçuk yaşındaydı. Yaklaşık 3 yıldır kendisinden ayrıyım. Bu süre boyunca hiçbir şekilde nafakalarını ödemedi. Çocuğuma sahip çıkmadı. Aramadı, sormadı. Bugün 4 yıl sonra gelip, çocuğunu icra yoluyla benden aldı" ifadelerini kullandı.



Polisler bile ağladı


Çocuğunu almaya gelen polislerin bile o anlarda göz yaşlarını tutamadığını belirten anne, "Çocuğum giderken de çok kötü bir şekilde gitti. Ben bu çocuğumu bu yaşına kadar annemin ve babamın desteğiyle büyüttüm. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Bugün benim çocuğumu zorla alıp götürdüler. Çocuğum da gitmek istemedi. Çocuğum giderken bazı polisler de ağladı, bakmak istemediler. Özellikle sayın başkanımız Fatma Şahin’den bana bu konu hakkında yardım etmesini çok rica ediyorum, lütfen benim sesimi duysun, bana yardım etsin” dedi.



“Çocuğumuzun orada can güvenliği yok”


Eymen’in anneannesi Ayşe Y. torunun babasının yanından can güvenliğinin olmadığını ileri sürerek, “Biz bu çocuğa 4 yıl boyunca zorluklar içerisinde baktık. Bu süreç boyunca bir gün dahi olsun çocuğu arayıp sormadı. Babası, çocuğuna maddi ve manevi olarak yardımda bulunmadı. Bir yıl önce çocuğu babasına verdik, dizine tabanca koyarak fotoğraf çektirdi. Bugün de Eymen’in babası icra yoluyla kapımıza geldi ve torunumu alıp götürdü. Biz çok kötü bir şekilde çocuğu verdik. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum. Çocuğumuzun orada can güvenliği yok. Çocuğumuz bize biran önce teslim edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.


Tüm devlet yetkililerine seslenen anne Ayşe Fatma Y., oğlunun kendisine geri getirilmesini bekliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:16
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu
    1. Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi..
    2. Vücuttaki su tutulması neden olur? Bu..
    3. Sigara izmaritiyle oyunu kullan,..
    4. Sudanlı eski bakan: “Uzlaşma..
    5. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi..
    6. Dışişlerinden Moldova Cumhuriyeti..
    7. İl Başkanı Gültekin Yıldız’dan deprem..
    8. GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu..
    9. Bilecik’te Ankara Ekspresi heyecanı
    10. Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var
    11. Elektrik kontağından çıkan yangın 2..
    12. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı..
    13. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia..
    14. İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’..
    15. Denizli Valiliği’nden imara barışı..
    16. Hong Kong’da suçluların Çin’e iade..
    17. Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
    18. TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri..
    19. Muğla'da orman yangını
    20. Malatya Kayısı Festivaline hazır
    21. Sudan’daki askeri gösterilerde ölü..
    22. Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya
    23. Nijerya'da tekne battı! Ölü ve..
    24. Kapalıçarşı'da altın
    25. Anız yakanlara her dekar için 60 lira..
    26. Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk..
    27. İstanbul Valiliği'nden Atatürk..
    28. Ağrı’da “Okul Yöneticilerine Mesleki..
    29. Mevcut parklar da yenileniyor
    30. Belediye personelinin nezaketi, sokak..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama