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Korona Virüs 35 yaş üstü aşılama hangi gün başlıyor?
Korona Virüs

35 yaş üstü aşılama hangi gün başlıyor?

Koronavirüs salgınında aşılama tüm hızıyla devam ederken sıra 35 yaş üstüne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 yaş üstü vatandaşlarımız için merakla beklenen tarihi açıkladı. 35 yaş üstü aşı randevusu açıldı mı? Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS, e-Nabız, Alo 182 aşı randevusu alma

Yeniakit Publisher
2021-06-19 00:52:00 -
35 yaş üstü aşılama hangi gün başlıyor?

Son dönemde yaş sınırının düşmesi ve mesleki gruplara verilen öncelikle aşılama yoğun şekilde devam ediyor. Peki, 35 yaş üstü aşılama hangi gün başlıyor?

35 yaş üstü aşılama hangi gün başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada "35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" dedi.

"Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı" diyen Bakan Koca, son bir hafta içinde aşıların pek çok meslek grubuna açıldığını da hatırlattı.

Bakan Koca, yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlar için aşı randevularını açılacağının müjdesini de verdi.

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