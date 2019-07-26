İZÜ 8 fakülte çatısı altında toplam 35 lisans programında öğrencilerine eğitim fırsatı sağlıyor. Tarihin, şehrin ve doğanın iç içe olduğu kent içinde bir kampüs üniversitesi olan İZÜ öğrencilerine asırlık çınarların gölgesinde eğitim fırsatı sağlıyor. İZÜ’nün Halkalı’da bulunan ana kampüsü, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un öğrenci ve hocalık yaptığı Baytar ve Ziraat Mektebi’nin tarihi binasını içerisinde barındırıyor. Halkalı Kampüsü ile birlikte Eyüp, Fındıklı ve Altunizade gibi yerleşkeler ile şehrin merkez noktalarında öğrencilerini bekliyor. İlim Yayma Vakfı’nın yarım asırlık eğitim tecrübesini, deneyimli ve aktif akademik kadrolarıyla pekiştiren İZÜ, Türkiye’de yüzde 100 doluluk oranı ile en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor. İZÜ’de lisans programlarına başvuran tüm öğrencilere tam veya kısmi burslar veriliyor. Bununla birlikte derece, konukevi ve ihtiyaç bursu imkânları da sağlanıyor. Ayrıca tüm öğrenciler kontenjan dâhilinde normal öğrenim süresine ilave bir yıl süresince ücretsiz çift anadal ve yandal yapabiliyor. 1 milyon kitap kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olan İZÜ Merkez Kütüphanesi ve son teknoloji ürünlerin kullanıldığı araştırma laboratuvarları bilgi edinmek, edinilen bilgileri test etmek ve yeni buluşlar ortaya koymak için öğrencilere büyük kolaylıklar sağlıyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, yabancı dili, eğitimin ayrılmaz bir parçası kabul ediyor. Tüm öğrencilerine ilave ücret ödemeden İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca ve Çince başta olmak üzere en az üç yabancı dil öğrenme imkânı tanıyor. Bunun yanı sıra ELS eğitimi kurumu ile yapılan anlaşma sonucunda ABD’de 140 farklı kampüste dil eğitimi fırsatı sunuyor. İZÜ, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Asya’dan Amerika’ya kadar dünyanın faklı ülkelerindeki üniversitelerle yapılan anlaşmalarla, öğrencilerine 3 kıtada eğitim fırsatı sunuyor. En çok tercih edilen öğrenci değişim programlarından biri olan Erasmus’ta 26 ülkeden 50’den fazla üniversiteyle anlaşması bulunuyor. Uluslararası öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde, 84 farklı ülkeden 1600’den fazla uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Bu özellikleriyle İZÜ, Uluslararası bir üniversite olarak öne çıkıyor.