İzmir’in Foça ilçesinde 35 kadın yelkenci, "2. Fokai Yelken Şenliği" kapsamında düzenlenen yarışta dümene geçti.

Foça Limanı’na bağlı yelkenli tekne sahiplerinin 2. kez düzenledikleri "Fokai Yelken Şenliği" için yapılan yarışta 35 kadın yelkenci dümene geçti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Foça Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen yarışa, Foça Limanı’na bağlı 27 ve 8 misafir yelkenli tekne katıldı. Şenlikte kadınlar kıyasıya mücadele etti.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 35 kadın yelkenciyi başarıları dolayısı ile kutladı. Başkan Gökhan Demirağ, "Kadınlarımız bu yarış vesilesi ile bir kez daha, zor ve karmaşık olabilecek işlerin üstesinden gelebileceklerini kanıtladı. Birçok zorluğu aşma yeteneğine sahip, her zaman toplumsal hayatımıza iyilik ve güç katan tüm kadınlarımıza esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum" dedi.