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35 gündür hükümetin kapalı olduğu ABD'de uçuşlar etkilenmeye başladı

ABD Federal Havacılık İdaresi, hükümetin kapalı olmasından dolayı hava trafik kontrol çalışanlarındaki azalma nedeniyle New York ve Philadelphia’daki bazı havalimanlarındaki uçuşlarda ciddi gecikmeler olduğunu açıkladı- Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu

25 Ocak 2019 Cuma 19:22
35 gündür hükümetin kapalı olduğu ABD'de uçuşlar etkilenmeye başladı

NEW YORK (AA) - ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hükümetin kapalı olmasından dolayı hava trafik kontrol çalışanlarındaki azalma nedeniyle New York ve Philadelphia’daki bazı havalimanlarındaki uçuşlarda ciddi gecikmeler olduğunu açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, New York’un en işlek havalimanlarından biri olan LaGuardia’da hava trafik kontrol çalışanlarının eksikliği nedeniyle uçuşların geçici bir süre durdurulduğu belirtildi.

FAA, yaptığı açıklamada, “New York ve Florida'yı etkileyen iki hava trafik kontrol tesisinde hastalık izninde hafif bir artış yaşadık." ifadesini kullandı.

LaGuardia’daki uçuşların durdurulmasından sonra New Jersey’deki Uluslarası Newark Liberty Havalimanı ve Philadelphia Uluslarası havalanında da 1-1,5 saat civarında yığılma ve gecikmelerin yaşandığı kaydedildi.

ABD medyası LaGuardia'da uçuşların geçici olarak durdurulmasını ve diğer havalimanlarındaki gecikmeleri son dakika haberi olarak duyurdu.

- Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump konuyla ilgili olarak bilgilendirildi ve ilgili yetkililerle görüşerek süreci yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Hava yolu yöneticileri, dün yaptığı açıklamalarda, federal hükümetin kapanmasından dolayı zorunlu izinde bulunan veya maaşları ödenmediği için ‘hasta izni’ alan, Ulaştırma Güvenlik İdaresi ve hava trafik kontrol çalışanları da dahil 420 bin federal işçinin hava ulaşım güvenliği için önemli olduğunu ve görevinin başında bulunmaları gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesi istediği, Kongre’deki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 35 gündür kapalı bulunuyor.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:22
  1. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA)
  2. LaGuardia
  3. Uluslarası Newark Liberty Havalimanı

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