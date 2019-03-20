"35. Genç Günler Festivali" başvuruları başladı
Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün 9-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği festivalin başvuruları 10 Nisan'a kadar devam edecek20 Mart 2019 Çarşamba 15:34
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün gerçekleştireceği 35. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı.
Konservatuvar ve dengi okulların oyunları ile üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvurularının kabul edildiği festivalin başvuruları 10 Nisan'a kadar devam edecek.
Şehir Tiyatrolarının 9-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği festival için programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.
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