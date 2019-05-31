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35 derecede kayak keyfi

Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezinde kayak severler yaz aylarında da kaymanın tadına varıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:01
35 derecede kayak keyfi

Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezinde kayak severler yaz aylarında da kaymanın tadına varıyor.


Sivas’ta Sivas Valiliği tarafından hizmete alınan Türkiye’nin ilk kayak simülasyon merkezlerinden biri kayak severlere yaz aylarında da kayma imkanı tanıyor.Sivas Valiliği İl Özel İdaresi imkanları ile 770 metrekarelik alanda oluşturulan simülasyon merkezinde kayak eğitim faaliyetlerine başlanıldı. 161 metrekare simülatör yerleşim alanında özellikle çocuklara, polis memurlarına ve askerlere yılın 12 ayı kayak eğitimi verilebiliyor.



Türkiye’de ilklerden biri


Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi hakkında bilgi veren Sivas Valisi Salih Ayhan, simülasyon merkezinin Türkiye’deki ilklerden biri olduğunu belirtip, “Kayak Simülasyon Merkezimiz Türkiye’de ilklerden sayılabilecek bir merkez. Biz bu tesisimize Yıldızdağı Kış Sporları Eğitim Merkezi diyoruz. Çünkü burada sadece simülasyon hizmeti değil birçok eğitim programları da veriyoruz. Yıldızdağı Kayak Merkezimiz faaliyete geçtikten sonra bunun şehirde de bir ayağı olması gerektiğini düşündük. Özellikle yazın sıcağında insanlarımızın kayak kültüründen zihnen ve bedenen kopmaması için ve teorik eğitim alabilecekleri ciddi bir kayak alt yapısının oluşmasını sağlamak istedik” dedi.



Olimpik sporcular yetiştiriliyor


Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezinde olimpik sporcular yetiştirdiklerini belirten Ayhan, “Burada sadece simülasyon aracı kullanılmıyor. Burada bilimsel anlamda da çalışan ofislerimiz var. Özellikle çocuklarımıza kayak eğitimi veriyoruz. Şu anda 64 çocuğumuzu olimpik kayak sporcusu olarak yetiştiriyoruz. Burada teorik eğitimlerini alıyorlar Yıldızdağı Kayak Tesislerinde de kış aylarında yoğun bir şekilde uygulamalı eğitimlerini alıyorlar. Sivas’ta uluslararası organizasyonlarda başarı elde edip ülkemizin bayrağını dalgalandıracak sporcular yetiştireceğiz” dedi.



Her yıl bin çocuk eğitim alıyor


Ayhan, har yıl bin çocuğa kayak eğitimi verdiklerini ifade edip, “Her yıl bin çocuğumuza nitelikli kayak eğitimi veriyoruz. Onları Yıldızdağı Kayak Tesislerimizde üç gün misafir ediyoruz. Bu süre içerisinde bizden kayak eğitimi alıyorlar. 4-5 yıl sonda 4-5 bin çocuğumuzu eğitmiş olacağız ve bu da ciddi bir alt yapı oluşturacak. Kayak eğitimi 3-4 ay sadece kar yağdığı dönemler fiilen değil, Ağustos ayında bile kayak yapılabileceğini gösterdik. Bu hem zihinsel, hem bedensel hem de fikirsel olarak bir kayak alt yapısı oluşturuyor. Dağla şehir arasındaki bağı da sağlamış oluyoruz" dedi.


Sivas’ta hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı şu günlerde kayak yapmanın keyfine varan kayak severler, Sivas’a bu tesisi kazandıranlara teşekkür ederek, yaz günlerinde kayak yapabilmenin önemli bir imkan olduğunu belirttiler.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:01
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