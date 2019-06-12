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35 bin lirasını kaybettiren ortağını öldürdükten sonra benzinle yakan şahıs tutuklandı

Kayıp ihbarı yapılan ve yarı açık cezaevinde kalan Abdullah Türkmen’in, 35 bin lira parasını kaybettirdiği ortağı tarafından av tüfeği ile öldürüldükten sonra benzinle yakıldığı ve gömüldüğü ortaya çıkarken, cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:39
35 bin lirasını kaybettiren ortağını öldürdükten sonra benzinle yakan şahıs tutuklandı

Kayıp ihbarı yapılan ve yarı açık cezaevinde kalan Abdullah Türkmen’in, 35 bin lira parasını kaybettirdiği ortağı tarafından av tüfeği ile öldürüldükten sonra benzinle yakıldığı ve gömüldüğü ortaya çıkarken, cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinyat Büro Amirliği Özel Ekibi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Abdullah Türkmen’in kayıp ihbarı üzerinde çalıştı. Baba Ali Türkmen, Bünyan Açık Cezaevinde yatan oğlu Abdullah Türkmen’in izinli olarak çıktığını ve 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar giriş yapmadığını öğrendi ve Yahyalı ilçesine bağlı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek oğlunun hayatından endişe ettiğini bildirdi. Cinayet Büro Amirliğinin oluşturduğu özel ekibin yaptığı araştırmalarda Abdullah Türkmen’in 2011 yılında kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdiği, gündüzleri Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gördüğü ve akabinde cezaevine teslim olduğu, kaçması için bir sebep olmadığını belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Abdullah Türkmen’in öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek başlattığı çalışmalarda HTS kayıtlarını inceleyerek bilgi sahipleri ile görüştü. Cinayet Büro dedektifleri Abdullah Türkmen’in forex işlemi yapan bir şirket üzerinden para kazanmak için şüpheli A.A.’yı ortak ettiği ve şahsa 35 bin TL para kaybettirdiği belirlendi. Şüpheli A.A. Cinayet Büro dedektifleri ile yaptığı görüşmesinde 7 Şubat 2019 günü kendine ait otomobil ile Sakar Bağları istikametine gittikleri ve burada sohbet ettikten sonra yeniden merkeze bıraktığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüpheli A.A.’yı, 35 bin TL kaybetmesine neden olduğu Abdullah Türkmen’i öldürmüş olduğunu değerlendirerek 11 Haziran 2019 günü gözaltına aldı. Şüpheli A.A., yapılan sorgusunda olay tarihinde Abdullah Türkmen ile buluşarak araçla define arama bahanesi ile Kayseri Kızılören yoluna yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan terk edilmiş ören yerine götürdüğünü, burada Abdullah Türkmen’den parasını istediğini anlattı. Şüpheli A.A., parasını alamayacağını anlayınca araçta bulunan av tüfeği ile Abdullah Türkmen’i öldürdükten sonra benzinle yaktığını ve üzerini taşla kapattığını itiraf etti. Cinayet Büro Amirliği özel dedektifleri şüpheli A.A.’nın tarif ettiği Kızılören’deki ören yerine giderek yaptıkları kazıda Abdullah Türkmen’in cesedine ulaştı.


A.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bünyan Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1998 ve 2019 yılları arasında meydana gelen 18 ayrı faili meçhul cinayeti çözerek faillerini adalete teslim etti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:39
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