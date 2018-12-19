"347 terör eylemini oluşmadan engelledik"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347. Kimsenin görmezden gelemeyeceği büyük bir mücadele ve elde edilen ciddi bir başarı vardır." dedi.

Soylu, Kızılcahamam'daki bir otelde gerçekleştirilen "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı"nda konuştu.

Dünyanın, "küresel terör" kavramıyla 11 Eylül saldırısında tanıştığını ifade eden Soylu, ABD'nin, bu saldırıyı küresel bir terör saldırısı olarak tanımladığını, mücadeleyi de küresel olarak yapmak gerektiğini öne sürerek, Irak ve Afganistan'ı işgal ettiğini söyledi.

"Peki dünya bu müdahaleden ne elde etti?" sorusunu soran Soylu, "Afganistan'daki haşhaş ekili alanların 17 bin hektardan 328 bin hektara çıktığı bir vaka olarak önümüzde duruyor. Bu finansman kaynağından terör örgütlerinin beslendiğini en iyi bu salon biliyor. DEAŞ doğdu, PKK palazlandı, Türkiye, İspanya ve İngiltere'de tepkisel terör eylemleri yaşandı." ifadesini kullandı.

Soylu, 2002-2007'de terörist saldırılarda artış yaşandığını dile getirerek, "2007-2011'de yüzde 35'lik bir düşüş ve ardından 2011-2014'te 'Arap Baharı' ile IŞİD, Boko Haram, PKK/PYD eylemleriyle beraber tam yüzde 350'lik bir artış gözlendi." diye konuştu.

- "PKK, Avrupa'nın en ölümcül terör örgütü"

Global terörizm endeksine göre, 2001'de 50 ülkede ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştiriliyorken, 2016 yılında bu rakamın 79 olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"İlginç çelişki şu ki Amerika güya küresel terörle mücadele etmek için Orta Doğu'ya çullanıyor, diğer batılı ülkeler, İngiltere ve Fransa savunma bütçelerinin önemli bir kısmını Orta Doğu'ya harcıyorlar ancak terör saldırılarının en fazla olduğu ve en fazla can kaybına yol açtığı yer, 'Mena Bölgesi' olarak adlandırılan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri. Bu bölgede 2002-2017 arasında terör saldırısı sonucu meydana gelen ölümlerin toplamı 91 bin 311 kişidir."

2018 Global Terörizm Raporu'na göre, PKK'nın, Avrupa'nın en ölümcül terör örgütü olarak belirlendiğini ifade eden Soylu, "2016'da Avrupa'da 268, 2017'de de 71 kişi, PKK kaynaklı olaylarla hayatını kaybetmiştir. Avrupa'da en tehlikeli ikinci örgüt DEAŞ'tır. Onun da 2016’daki eylemlerinden dolayı Avrupa'da 284 kişi hayatını kaybetmiştir. 2017'de ise bu rakam 64'e düşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

- "151 ülkeden 69 bin 967 kişiye ülkeye giriş yasağı kondu"

Avrupa'dan gelerek Türkiye'nin sınırlarından PKK/PYD ve DEAŞ'a katılmak için Orta Doğu'ya geçmeye çalışan yabancı terörist savaşçıların yakalandığını vurgulayan Soylu, "Çatışma bölgelerine geçeceği ve PKK/PYD, DEAŞ gibi örgütlere katılacağı bildirilen 28 AB üyesi ülkenin vatandaşı, yaklaşık 9 bin 500 kişi hakkında daimi giriş yasağı konulmuştur ve listenin ilk iki sırasında Fransa ve Belçika yer almaktadır. Toplamda ise şu ana kadar 151 ülkeden 69 bin 967 kişiye ülkeye giriş yasağı konulmuş, 100 farklı uyruktan 7 bin 31 kişi de yabancı terörist savaşçı olduğu için sınır dışı edilmiştir." dedi.

Küresel terör ağındaki yükselen trendlerin, ortaya çıkarttıkları yeni taktiklerin, kullandıkları yeni yöntemlerin ve yeni eğilimlerin çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kusura bakmasınlar, Batılı dostlarımıza terörle mücadele konusunda bir şey anlatmak, deveye hendek atlatmaktan maalesef çok daha zor. Hala o teröristlerle iş birliği aşklarından vazgeçebilmiş değiller. Hala aşırı sol terör örgütlerine, PKK'ya oturum hakkı veriyorlar, hala lojistik ve finans desteği sağlıyorlar. PKK, 80'lerin ortalarından itibaren Avrupa'nın en büyük suç örgütü, ama hala biz iade taleplerimizin çoğundan maalesef yanıt alamıyoruz. FETÖ ile ilgili onlarca, belki yüzlerce görüşme yaptık, her düzeyde görüşme yaptık ama hala amiyane tabirle 'gak guk' ediyorlar.

'Küresel terörle küresel iş birliği lazım...' Maşallah bunu ezberlemişler. Gittiğim her uluslararası toplantıda muhataplarımdan en az bir veya birkaç kez bunu duyuyorum. Ama icraat noktasında, eylem noktasında hala elleri gitmiyor, anlattıklarımız bir kulaklarından girip ötekilerinden çıkıyor. Gelişmiş dünya, terör örgütlerini tetikçi olarak kullanmaktan vazgeçmek zorundadır ve bunu daha ne kadar görmezden gelecekler, çok ciddi merak içerisindeyim. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye, bu konuda dünyanın en tecrübeli ve Allah'a şükür ki en kuvvetli ülkesidir. Üzerimizdeki yük ve bunun karşılığında elde ettiğimiz başarı, başka ülkelerle kıyaslanmayacak derece üst düzeydedir."

- "PKK'da terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde"

Sürekli ve kesintisiz operasyon halinde olduklarına dikkati çeken Soylu, şu ana kadar 99 bin 492 operasyon gerçekleştirdiklerini, yaklaşık 55 bin çocuğu da "Biz Anadoluyuz" projesiyle Türkiye'nin diğer illerinde 3 günlük geziye götürdüklerini söyledi.

Terör operasyonlarında ciddi başarılar elde ettiklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Örgüte katılım, tarihinin en düşük seviyesinde. PKK'da terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde. DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi. FETÖ'nün bütün haberleşme ağları, ByLock'tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çözüldü ve çökertildi. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347. Kimsenin görmezden gelemeyeceği büyük bir mücadele ve elde edilen ciddi bir başarı vardır."