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34 yaşındaki dünyanın en ihtiyar leyleği elektrik tellerinde can verdi

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde 34 yıl önce dünyaya gelen ve o gün halkalanan bir leylek, 2500 kilometre ötede Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir enerji nakil hattına takılarak telef oldu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:03
34 yaşındaki dünyanın en ihtiyar leyleği elektrik tellerinde can verdi

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde 34 yıl önce dünyaya gelen ve o gün halkalanan bir leylek, 2500 kilometre ötede Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir enerji nakil hattına takılarak telef oldu. Doğa Araştırmaları Derneği, ölü bulunan leyleğin Macaristan’da kayıtlara geçen en yaşlı kuş olduğunu açıkladı.


Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde Balıkdamı Sulak Alanı yakınında yaşayan bir kişi, enerji nakil hattına takılarak ölen bir leylek buldu. Vatandaş, leyleğin bacağındaki “Budapest X843” numaralı metal halkayı fark ederek fotoğrafını Doğa Araştırmaları Derneği’ne gönderdi. Macaristan kuş halkalama merkezi ile irtibata geçen Doğa Araştırmaları Derneği, leyleğin Macaristan’ın Tolna şehrinde 14 Haziran 1985 tarihinde halkalandığını öğrendi. Bu sayede Macaristan’da yapılan kuş halkalama çalışmalarında gelen veriler üzerinde bilinen en yaşlı kuşun Eskişehir Balıkdamı’nda bulunan leyleğe ait olduğu da öğrenilmiş oldu.


Doğa Araştırmaları Derneği yetkilileri, "Leyleklerin ortalama ömürlerinin 25 yıl olduğu kabul edilmektedir. Bilinen en yaşlı leylek ise 39 yaşında. Eskişehir’de bulunan leylek ise Macaristan’da kayıtlara geçen en yaşlı kuştu. Tam 34 yaşındaydı. Sonbaharda kuzeyden güneye inerek kışı sıcak ülkelerde geçiren leylekler ilkbaharda kuluçka alanlarına geri dönüyorlar. Temmuz ayı leyleklerin yavrularını büyütüp uçurmaya başladıkları bir dönem. Bu dönemde erişkin leylekler genellikle üreme bölgelerinde bulunmaktalar. Macaristan’da dünyaya gelen leyleğin bu yüzden de Eskişehir’de yuva yaptığı tahmin ediliyor" dediler.


Doğa Araştırmaları Derneği yetkilileri göç yollarındaki tehlikeleri ise şöyle açıkladı:


"Kuşların yarısından fazlası göç yolunda hayatlarını kaybediyor. Leylek ölümlerinde bilinen tehditlerin başında enerji nakil hatları geliyor. Her yıl binlerce leylek enerji nakil hatlarına çarparak ölüyor".

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:03
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